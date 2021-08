DARAG inngår en porteføljetapavtale med Insr Norge

Det tyske forsikringsselskapet DARAG Deutschland AG, den gamle erververen av DARAG, har signert en tapsporteføljeoverføring (LPT) etterfulgt av en porteføljeoverføring (PTA) med Insr Insurance Group ASA (Insr).

Insr er et forsikringskonsern notert på Oslo Børs, og alle gjenværende forsikringsvirksomheter vil inngå i denne foreslåtte transaksjonen.

Porteføljen består hovedsakelig av motor-, eiendoms-, person- og arbeidsgodtgjørelsesforpliktelser fra både norsk og dansk jurisdiksjon.

Avtalen vil føre til at DARAG lovlig fullfører alle forsikringsforpliktelser til Insr før utgangen av 2021, men økonomisk lettelse ved signering av LPT.

Tom Booth, administrerende direktør i DARAG Group, sa: “Vi er glade for å støtte Insr når det går på å eliminere forsikringsrisiko. DARAG gir avgjørende transaksjonssikkerhet og omdømmets styrke for å opprettholde den høyeste servicekvaliteten til kundene for resten av retningslinjene.

“Vår rekord av vellykkede transaksjoner gjør oss til det naturlige valget å påta oss alle operasjonelle og økonomiske forpliktelser for den suspenderte Insr -porteføljen og fortsette å dekke behovene.”

Alexander Roth, administrerende direktør i DARAG Europe, bemerket: “Denne avtalen viser igjen at DARAG er klarert over hele verden for å levere pålitelige kulturarvsløsninger av høy kvalitet til et bredt spekter av kunder.

“Vi er spesielt glade for å igjen ha oppnådd et vellykket resultat for en klient i Nord -regionen når vi fortsetter å utvide vårt fotavtrykk.”

Niclas Ward, administrerende direktør i Insr kommenterte: “Fra Insrs perspektiv er vi glade for å ha nådd denne avtalen med DARAG.

“Dette sikrer en ordnet avslutning fra forsikringsvirksomheten for Insr, og vi er veldig glade for å ha DARAG som motpart, med en påvist meritt i den eldre virksomheten. Vi vil nå fokusere på en jevn virksomhetsovergang til DARAG. I tillegg har vi vil vurdere om det er noen sjanse for at Insr gjenstår å fortsette. på en eller annen måte. “