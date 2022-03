Dårlig buzz rundt kapslene for å «stramme opp skjeden»

Kjent for sin deltakelse i «Angels of Reality TV» på NRJ 12, er Sarah Fryzo i øynene til Internett-brukere etter å ha opprettet et produksjonsrom som leverer «tette tett» kapsler.

På Snapshot-kontoen sin annonserer den unge kvinnen disse «100 % naturlige» kapslene, som er ment å hjelpe kvinner seksuelt: Jeg har mye selvtillit fra kvinner som sier: «Spør meg, mannen min var utro mot meg.» min del, dens produktplass rettferdiggjør som en mot-svik løsning for et par fordi den ikke er gyldig.

Ord som sjokkerte mange av abonnentene hans: «Jeg tror dette er en spøk ?? !!! Få utroske kvinner til å føle seg skyldige for å ha en» ukomprimert «vagina, så de tar alle de farlige pillene for å stramme det opp?», «Så her er vi er på toppen av hennes morskap! Selg det for penger! Gud! «,» Finnes det en gel for å stabilisere hjernen din? «,» Big c ****, få utroske kvinner til å føle skyld fordi de ikke har tett vagina , jeg tror jeg drømmer”, leser vi.

Stilt overfor økende kontroverser, ønsker stjernen, selv om den allerede er skadet, å avklare ting: «Jeg vil oppsummere enhver kontrovers som starter med meg fordi du vil forvrenge folks ord for mye» på -begynner hun. «Jeg har aldri sagt at kameratene dine var utro mot deg. (…) Hør nøye på hva jeg sier. Jeg avslører for deg problemet som kvinner har med meg.»

Dette er ikke første gang en innflytelsesrik person har blitt målrettet for å fremme mistenkelig praksis eller produkter relatert til kvinnelig intimitet. «Marcelas»-kandidat Meva Kennam snakket også mye om ham for noen måneder siden.Hun skryter av å ha fått skjeden «oppfrisket som om hun var 12 år gammel» gjennom kosmetisk kirurgi.

