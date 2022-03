Dårlig historie: En pornostjerne blir funnet død og lemlestet i en dal i Italia.

20. mars ble det lemleste liket av en kvinne funnet i veikanten nær den italienske byen Brescia. Snart bekreftet legen at Charlotte Angie var en italiensk-nederlandsk stripper og 26 år gammel pornostjerne. Kroppen hans, godt kjent under pseudonymet Carol Maltese, ble identifisert av flere tatoveringer.

Politiet reiste deretter mistanken til David Fontana (43), en nabo som var tenåringens ekspartner. Selv om den mistenkte i utgangspunktet nektet for all involvering, bestemte politiet seg for å fortsette etterforskningen da de la merke til uoverensstemmelser i vitneforklaringen hans. Denne mandag kveld tilsto mannen drapet. I sin tilståelse overfor politiet forklarer han at han under en krangel slo sin ekspartner i hodet, noe som førte til at han døde. Carol bestemte seg da for å kutte malteserens kropp i 15 stykker, som han la i fire søppelkasser i fryseren.

Til slutt sist helg bestemte han seg for å kvitte seg med liket ved å kaste poser i en dal i en landsby nær Brescia i Nord-Italia. Liket ble funnet av en fotgjenger da den unge kvinnens hånd stakk ut av en av posene. Klatreren sa at han ble sjokkert over å se offerets negler med lange negler malt med glitter.

Carol Maltese anses av italienske magasiner for å være en av pornografiens stigende stjerner. Han hadde vært savnet i en måned, og fansen hans la raskt merke til fraværet hans da han ikke la ut noe på sine sosiale nettverk og sin profesjonelle side. Han skulle også etter planen delta på et erotisk show i mars.