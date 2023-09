«Dårlig praksis» som koster 75 millioner dollar

Disse revisjonene ble iverksatt etter en samsvarsgjennomgang av mistanker om samarbeid for å få en avisdistribusjonskontrakt. For trafikkbøter og 679 kontoer kan erstatningen bpost mottar anses som statlig bistand. Det er klart at staten ville ha betalt for mye. Derav ideen om overkompensasjon. For skilt,bpost handlet korrekt i begge anbudene. På den annen side var det ingen respekt for avtaler om kvalitetsresultater.Audrey Hannard forklarte.

Vil den nye bpost-sjefen Chris Peters få samme beløp som han fikk hos Elia, €1,35 millioner i året?

«Stor usikkerhet»

Det betyr at 75 millioner euro må ut av selskapets kasse og tilbake til den belgiske statskassen. Til dette beløpet må vi fortsatt legge til en effekt på 10 millioner på driftsresultatet for FY2023. Det utgjør totalt 85 millioner. Disse 10 millionene tar hensyn til gjennomgangen av prisene på tjenester levert i 2023.»Dette tallet er fortsatt foreløpig fordi det ennå ikke gjenspeiler synspunktet til den belgiske staten. Pressemeldingen bekrefter.

«— Det er fortsatt stor usikkerhet.Midlertidig administrerende direktør Philippe Dantian insisterte. Diskusjoner med selskapene for å bli enige om beløpene som skal refunderes kan ta måneder. I begge tilfeller hvor det var statsstøtte, vil også EU-kommisjonen måtte avgjøre. Så mye at ifølge Philip Dantian «Det er svært usannsynlig at betalinger vil bli stengt igjen i år.»

Det gjenstår også å se hva resultatene av undersøkelsene, spesielt av det belgiske konkurransetilsynet, av de påståtte uregelmessighetene i tildelingen av avis- og magasindistribusjonskontrakten vil resultere. Det offentlige selskapet er mistenkt for å ha blitt enige med de flamske avisutgiverne (DPG og Mediahuis) og distributøren PPP om å få denne kontrakten, som er underlagt et belgisk statstilskudd på rundt 150 millioner euro per år.

Bpost betalte millioner av euro til McKinsey uten å be om bud

Vi får se hvordan aksjemarkedet reagerer mandag på meldingene på fredag. Det forventes å bli en mildt sagt delikat oppgave for fremtidens nye administrerende direktør Chris Peters, som tiltrer rollen rundt begynnelsen av november.