Dårlig Wi-Fi-tilkobling? Disse objektene blokkerer ruterens signal

Hvis du er på fjernarbeid eller omvendt ser på den siste serien om streaming, når internettforbindelsen din faller igjen og bildet blekner, oppstår trangen til å knuse datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.

Hvis problemet gjentar seg, er det ikke nødvendigvis teknisk eller koblet til typen plan du har med leverandøren din, men sannsynligvis knyttet til plasseringen av ruteren din. Før du bytter den og/eller bytter operatør, kan det være lurt å utforske følgende veier.

På hjemmesenteret

Mange eksperter anbefaler å plassere ruteren i midten av huset slik at Wi-Fi-signalet sprer seg så langt som mulig. «Ikke plasser boksen direkte på gulvet, eller lukk den i et skap. råder Orange. Kvaliteten på signalene som sendes vil være lav. For et bedre Wi-Fi-signal, hvis mulig, plasser den i midten av huset, minst 1 meter fra bakken.«.

Pass på betong og metall

«armerte betongvegger, [l]Filmisolerte vegger og andre lignende byggematerialer, kan[e]Svekker ikke passasjen av det trådløse signalet vesentlig«, Forklare Ifølge produsenten TP-Link absorberer noen produkter bølger mer enn andre. Så unngå å plassere ruteren i hjørnet av betongvegger.

«Metall er en svært effektiv energivask», bemerket Jason Cole, PhD-student i fysikk ved Imperial College London Huffington Post. Derfor anbefales det ikke å plassere enheten i nærheten av en varmeovn.

«Unngå vannflekker som akvarier som forstyrrer overføringen av Wi-Fi-bølger», og legger oransje til basen.

Høyttalere og Bluetooth

Noen enheter bruker ruterens frekvens (vanligvis 2,4 GHz), for eksempel mikrobølger, noen LCD-TV-er, trådløse høyttalere eller babymonitorer… Hold litt avstand mellom disse elektroniske enhetene og ruteren for best mulig tilkobling.