Dårlige nyheter for 700 arbeidere i Seraing: Liberty Steel vil ikke hjelpe avdelingen i Belgia

Dårlige nyheter for Liberty Steel-arbeidere i Seraing. Stålkonsernet annonserte denne uken at de ikke vil bistå sin filial i Liege økonomisk. Gi opp stimuleringsplanen. Et slag for rundt 700 arbeidere: Vi er nå på vei til avvikling.

I høst forhandlet Liberty Steel frem en plan for å beholde jobben med 700 arbeidere reddet. Denne torsdagen feide et ekstraordinært næringsråd alt. “Vi har blitt fortalt at forpliktelsene som er gitt under den økonomiske støtten fra Liberty Group til Liège-området ikke vil bli innfridd.‘,” fortalte Jordan Atanasoff, regional sekretær for CSC Météa.De har fortsatt to måneder på seg til å betale lønn, deretter blir det ikke mer penger i LiegeJean-Luc Lallemand, regionsekretær i FGTB Métal, sa.

Det er tydelig at vi har blitt ledet fra start

Selskapet er nå på kanten. Den britiske industrigiganten ønsker ikke lenger å injisere de ti millioner euroene som trengs for å opprettholde aktiviteten i Liège-bassenget. “Tydeligvis har vi kjørt med båt fra starten, med få arbeidsmidler. Det er riktig at vi har gjort alt, i hvert fall på fagforeningsnivå, for å unngå konkursmeldinger og denne avviklingen. I dag blir dette scenariet sterkereJordan Atanasov fortalte oss.

Det er to år siden Liberty ble opprettet i Liège, og vi har slitt i to år

Lièges fabrikker var stengt i flere måneder, arbeidere i økonomisk arbeidsledighet og hyppige avganger. Rundt hundre arbeidere har allerede forlatt stillingene for en annen jobb. “Det er to år siden Liberty ble etablert i Liège og vi har vært i trøbbel i to år. Ansatte velger nå å forlate selskapet frivillig for å prøve lykken andre steder, fordi de ikke lenger har særlig tro på selskapets fremtid.Jean-Luc Lallamand forklarte.

Ironisk nok var prisen på stål aldri så høy før, men uten råvarene er anlegget vanskelig å drive. Industridistriktet i Liege opplever en kompleks avslutning på året og fremtiden ser mer usikker ut enn noen gang.