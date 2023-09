Dårlige nyheter for Prime Video-kunder: Strømmeplattformen vil legge til annonser i innholdet… med mindre du betaler mer

Amazons strømmegigant Prime Video sa fredag ​​at den vil legge til annonser i innholdet fra og med 2024, ettersom annonsefrie tilbud blir dyrere.

«For å fortsette å investere i overbevisende innhold og fortsette å øke investeringen på lang sikt, fra begynnelsen av 2024, vil Prime Video-programmer og filmer inkludere begrenset reklame,» kunngjorde giganten på sin nettside.

Dette annonsestøttede tilbudet vil lanseres i USA, Storbritannia, Tyskland og Canada tidlig neste år, før Frankrike, Italia, Spania, Mexico og Australia i løpet av 2024, sa Amazon.

Prisen på et standard Prime-abonnement vil ikke endres. Abonnenter vil imidlertid kunne velge annonsefritt innhold for ytterligere $2,99 per måned i USA. Prisen på dette abonnementet i andre land vil bli annonsert senere, spesifiserer gruppen.

Netflix, Disney+ og Prime Video: 5 serier du kommer til å se denne sommeren på plattformene

Amazon er ikke den første strømmeplattformen som tilbyr denne typen abonnement.

Disney+ lanserte et annonsestøttet abonnement i USA i fjor, som er billigere enn et annonsefritt abonnement, og utvidet det senere til Europa. En av hovedkonkurrentene, Netflix, har også lansert denne typen show rundt om i verden.

Kringkastingsplattformer søker å bekjempe nedgangen i antall abonnenter, gjennom tilbud med eller uten annonser, eller ved å begrense deling av passord mellom brukere.

Netflix, Disney, Apple, Prime… «Serien» lanseres på strømmeplattformer i september