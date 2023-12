Dårlige nyheter for SNCB-passasjerer: togprisene vil stige fra februar

Avgjørelsen falt fredag ​​på slutten av dagen. SNCB vil – nok en gang – øke prisene neste år. «Det inkluderer utviklingen av konsumprisindeksen (med andre ord økningen i kostnadene som ble båret av den sveitsiske nasjonalbanken det siste året), i henhold til bestemmelsene i kontrakten om offentlig tjeneste inngått med myndighetene.Begrunn transportselskapet.

Økningen er på 5,9 % og vil gjelde fra 1. februar 2024. Den gjelder Classic-billetter, Skole- og Profesjonsabonnement, Youth Multi (Go Pass 10) eller Standard Multi-kort. «City Pass-prisene i Antwerpen, Gent, Charleroi, Liège og sykkelannekset forblir uendret.«

I februar 2023 nådde økningen 8,73 %.

Stib-prisøkning: 6,9 % økning høsten 2024

Ett av fem tog er forsinket med minst seks minutter

Hvis prisene stiger i SNCB… så øker også en forsinkelse. I november ble nesten ett av fem tog (19,2%) forsinket med minst seks minutter. Et av de verste resultatene de siste syv årene. I tillegg ble 6,7 % av togene helt eller delvis kansellert i november. Nesten det dobbelte av hva det var i fjor.

Blant årsakene nettdirektøren nevnte var komplikasjoner knyttet til høstsesongen. «Løv faller på skinnene og flates av tog. Dette kan få hjulene til å spinne«, bemerket Infrabel-talsmann Thomas Baeken. I tillegg vil Storm Ciaran være ansvarlig for en nedgang på 2% i punktlighet.

Stib-nettverket blir alvorlig deaktivert tirsdag 12. desember, dagen for de europeiske demonstrasjonene i Brussel

Gilkent peker tilbake til tidligere ledere

Ansvarlig minister George Gilkennet (Ekolo) er ikke fornøyd med slike resultater. Ifølge miljøverner og jernbaner «De betaler prisen for de administrative valgene til tidligere regjeringer, så vel som mangelen på investeringer i jernbaneinfrastruktur og rullende materiell«.

Statsråden hevder at han ba Infrabel og SNCB om å prioritere punktlighet. «Visjonen og planene er klare, nødvendige ressurser er tilveiebrakt, og det vil ta litt tid før endringer iverksettes, til tross for de vanskelighetene vi møter hver dag. Men nå er definitivt ikke tiden for å endre strategi.» Gilkenite bekrefter.

Vennligst merk: SNCB kjører utsalg på slutten av året, for eksempel en kampanje for vinterpass med 50 % rabatt på returbillett i juleferien. Jernbaneselskapet minner også om at det nylig opprettet et «fleksibelt abonnement», som er mer egnet for fjernarbeid.

