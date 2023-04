«Dårlige stemmer», «dårlige kriterier»: seerne avviser resultatet av «La Meilleur Friterie» på RTL-TV

I løpet av den seks uker lange konkurransen så seerne av «La Meilleur Friterie»-programmet som ble sendt på RTL TVi Wallonias mest lidenskapelige fritterister konkurrere i flere arrangementer. For å avgjøre mellom dem mangler den belgiske kanalen kreativitet. Den siste testen for å identifisere de tre siste var å lage en hjemmelaget saus med pommes frites. Og det var Mouschronois som tok første steg på pallen.

TV: «A l’baraque à frites» i Herseaux kåret til beste chipsbutikk (bilder / video)

Spesielt arrangementet og forløpet av finalen har vært splittende for seerne. Etter å ha identifisert de tre siste, må seerne skanne QR-koden på TV-en for å stemme. Men det stengte plattformen uavhengig av de tekniske begrensningene knyttet til valgdeltakelse. www.lameilleurefriterie.be !

Siden den gang har reaksjonene hopet seg opp og mange nettbrukere gråter stygt. På Facebook kommenterer en: Avviste seier Jeg kunne ikke logge på for å stemme under varigheten av showet. Nettstedet kunne ikke nås «. Andre legger til: Jeg vet ikke engang hvordan jeg skal stemme på min region. » eller : » Kunne ikke stemme fra start til slutt… ynkelig eller mer…urettferdig «.

Kriterier som reiser spørsmål

For andre reiser kriteriene som er valgt for å dømme mellom de beste chip-butikkene spørsmål: «Så jeg forstår godt hvem som er den beste frityrkokeren, men taperen som ikke vet hvordan han skal lage sausen sin er veldig ekte.«»Dumt egentlig, jeg vet at dette kommer til å irritere andre mennesker, jeg er sikker på at det finnes bedre chipbutikker der ute«, kan du lese.

eller: «Systemet er ikke perfekt, for det er folk som stemmer, så vi bekymrer oss ikke for kvalitet, og det er rett og slett det etablissementet med flest forbindelser som vinner. Den vinnende chipsbutikken bruker chips i plastposer, mens folk i Namur , Brussel og provinsen Luxembourg skreller dem selv. , fikk 3 beste karakterer i generell klassifisering i første runde, så det beste resultatet er første runde.

Selv om noen kan nekte konkurranse, kan ingen benekte virkningen. Denne søndagen ved middagstid måtte du vente i intet mindre enn 40 minutter for å dra avgårde med den sunne gralpaien til konkurransevinnende Al’Barack à Frites de Mousscran. «Dette er belønningen for så mye hardt arbeid. Vi er i himmelen,» kommenterte han Natty og Benoit, ledere.