Data og målrettede annonser: Meta utfordrer dagbøter i Norge

Meta har bedt norske domstoler om å suspendere et forbud mot adferdsreklame på sine sosiale nettverk Facebook og Instagram, som har fått dagbøter i det skandinaviske landet.

Fra og med 14. august får Meta en bot på én million kroner (88.500 euro) hver dag i tre måneder av Datatilsynet. Den lokale regulatoren mener gruppen ikke fulgte et påbud som ble pålagt 14. juli om å slutte å samle inn data på Facebook- og Instagram-brukere uten deres uttrykkelige samtykke, med sikte på å sende dem målrettede annonser.

«Det var en urettferdig avgjørelse, de kunne ikke etterkomme i den tillatte tiden»Metas advokat, Christian Reisch, sa til Oslo rett. Sitert Av norsk byrå NTB. Gruppen ber om en suspendering av forbudet i Norge, og peker på det som allerede er på plass i Irland, hvor dets europeiske hovedkvarter ligger.

Meta ble rammet med to store bøter på til sammen €390 millioner i januar av den irske regulatoren som handlet på vegne av EU for brudd på den europeiske databeskyttelsesforordningen (GDPR). Selskapet kunngjorde 1. august at det vil søke samtykke fra sine brukere i EU, Sveits, Norge, Island og Liechtenstein før de sender dem personlig tilpassede annonser. Men den norske tilsynsmyndigheten anser disse forpliktelsene som utilstrekkelige, og beklager særlig mangelen på en bindende tidsplan.

«Datatilsynet mener at vilkårene for suspensjon er [de son interdiction] ikke forent»sa Tobias Judin, en av lederne. «Meta kan og må overholde» burde bli forbudt.