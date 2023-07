Dataarket og Snapdragon 8 Gen 3 er oversiktlige

OnePlus 12 spesifikasjonsark har blitt lekket. Hvis vi tror på «lekkeren» OneLeaks, vil OnePlus nye flaggskip være utstyrt med Qualcomms neste avanserte SoC, Snapdragon 8 Gen 3.

Forrige uke dukket de første gjengivelsene av OnePlus 12s design opp. Publisert av dem lekkasje OnLeaks Han kommer tilbake i dag for å vise frem de tekniske spesifikasjonene til OnePlus neste avanserte smarttelefon. Smart prissetting.

Vi begynner å vite med en OnePlus 12-skjerm

Denne neste OnePlus-smarttelefonen vil ikke overraske deg når det gjelder skjermen. Det vil være et 6,7-tommers AMOLED-panel med «2K»-definisjon og en maksimal oppdateringsfrekvens på 120Hz. En annen lekkasje antyder de tekniske spesifikasjonene. I denne forbindelse vil panelet være LTPO, noe som betyr at denne oppdateringsfrekvensen kan justeres i henhold til bruken av smarttelefonen og spare batteriet litt.

På operativsystemnivå finner vi logisk nok Android 14 med det nye grensesnittet til OnePlus, OxygenOS 14. Smart prissetting beskriver grensesnittet » Transparent og brukervennlig. «Fingeravtrykksensoren vil være plassert under skjermen og varslingsglideren vil igjen være en del av den. Dette elementet er svært etterlengtet og verdsatt av merkets fans og er ikke til stede i alle merkets sortimenter, det er et unikt element.

Snapdragon 8 Gen 3 vises i denne modellen

En annen nøkkelfunksjon bekreftet av OnLeaks: Qualcomms neste SoC dedikert til high-end, Snapdragon 8 Gen 3. En brikke som vil bli utgitt i høst, og vises i noen modeller senere i år.

Dette er hva OnLeaks nevner: trinn lekkasjeOnePlus 12 vil bli tilbudt » Senere på året » I Kina. Når det gjelder det europeiske markedet, kan vi tenke at OnePlus 12 vil dukke opp rundt neste MWC i Barcelona. OnePlus» tilstedeværelse i Frankrike blir stadig mer sjelden: morselskapet som de deler med Oppo og Realme ser ut til å forlate det franske markedet, kanskje på grunn av juridiske spørsmål knyttet til patenter.

For å fortsette maskinvaredelen av smarttelefonen vil vi se en versjon med 16 GB RAM i LPDDR5X og 256 GB lagringsplass i UFS 4.0. I en annen lekkasje for noen dager siden fikk vi vite at OnePlus 12 vil bli solgt i en 24 GB RAM-variant. For å drive alt dette vil OnePlus 12 ha et 5400 mAh batteri. Den kan lades med en maksimal effekt på 100 W, noe som lover en bemerkelsesverdig ladehastighet. Siden trådløs lading har en maksimal effekt på 50 watt, vil den ikke overgås.

En OnePlus 12 er ventet ved bildeskiftet

Før OnePlus 11 så vi den utmerkede Samsung Galaxy S23, som var enda bedre. Dens etterfølger, OnePlus 12, forventes spesielt innen fotografering. For dette vil hovedfotosensoren på 50 Mpx (her kommer nok en lekkasje for å korrelere rapportene til OnLeaks), ultravidvinkelsensoren på 50 Mpx og 64 teleobjektivet festes. MPX. Sistnevnte tilbyr opptil x3 optisk zoom.

Som tilfellet har vært med toppen av merkets sortiment i mange år, vil alt bli samutviklet med Hasselblad. På den annen side kan vi se frontsensoren på 32 Mpx.

