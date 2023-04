Datasalget falt i første kvartal

San Francisco (awp/afp) – Det globale salget av forbrukerdatamaskiner stupte tidligere i år, og falt til et nivå under pre-pandemiske nivåer på grunn av et kraftig fall i etterspørselen, etter to studier publisert søndag og mandag.

Færre enn 57 millioner personlige datamaskiner ble solgt over hele verden i første kvartal, en nedgang på 29 % fra samme periode i 2022, ifølge IDC.

Det er også langt mindre enn de 59,2 millioner enhetene som ble solgt ved starten av 2019 og de 60,6 millioner fra januar til mars 2018.

IDC siterte søndag «svak» etterspørsel, «overflødig» varelager og et «forverret» makroøkonomisk klima blant hovedårsakene til nedgangen.

«Etterspørselen forblir dempet på tvers av alle kategorier, spesielt ettersom renteøkninger fortsetter i USA, Europa og andre markeder hvor å redusere inflasjonen er toppprioritet,» sa Ishan, analytiker ved Canalys. Dutt, i en pressemelding mandag.

Apple postet den mest dramatiske nedgangen: PC-salget falt 46 % fra år til år til 4 millioner solgte enheter i første kvartal, ifølge Canalys. Den kaliforniske giganten inntar den fjerde posisjonen når det gjelder markedsandel, bak Lenovo, HP og Dell, og like foran Asus.

Derfor ender alle merker opp med store lagre. «Til tross for de kraftige priskuttene, vil forhandlere og produsenter holde varelageret høyt gjennom midten av året og muligens inn i tredje kvartal,» sa Jitesh Ubrani, forskningsdirektør ved IDC.

Firmaet mener imidlertid at denne «pausen i vekst og etterspørsel» kan gi bedrifter tid til å prøve å redusere sin avhengighet av fabrikker i Kina, i sammenheng med betydelige spenninger mellom Washington og Beijing.

Persondatamarkedet forventes å ta seg opp igjen i 2024, ifølge Canalys og IDC. Analytikere regner med økonomisk bedring, overgangen til Windows 11-operativsystemet og behovet for å oppgradere utdatert utstyr.

afp/rp