Datoen for Meltwater Champions Chess Tour i 2022 er kunngjort

Den neste Meltwater Champions Chess Tour vil inneholde 9 kamper, som starter 19. februar 2022 og slutter med finalen 11.-20. november. Turen, som hjalp til med lanseringen og har sett en enorm boom i sjakk på nett de siste to årene, er nå blitt et etablert innslag i sjakkalenderen, med Norges TV2 signert en femårig avtale om å sende den. Etter at årets turné avsluttes i oktober.

Aimchess US Rapid, det siste vanlige arrangementet i Meltwater Champions Chess Tour, starter 28. august, og finalen finner sted en måned etter 25. september. Imidlertid, med datoene for 2022 allerede satt, er planene for den neste turen godt i gang.

Tidsplanen er blitt avtalt i samråd med FIDE og store turneringsarrangører når vi går mot en spennende ny epoke med sjakk, med online- og brettarrangementer som tilbyr store muligheter for spillere og nesten uavbrutt underholdning for sjakkfans.

Meltwater Champions Chess Tour 2022 sesongplan

Kamp 1 lørdag 19. februar – søn 27. februar

Kamp 2 lør 19. mars – søn 27. mars

Nøkkel 1 Onsdag 20. april – mandag 28. april

Kamp 3 18. mai Onsdag – 26. mai

Kamp 4 Tirsdag 28. juni – onsdag 6. juli

Nøkkel 2 Mandag 01. august – tirsdag 09. aug.

Kamp 5 Lørdag 17. september – søn 25. sep

Kamp 6 Fredag ​​14. oktober – Lørdag 22. okt

Endelig Fredag ​​11. november – søn 20. nov

Turen har fått tillitserklæring av en langsiktig avtale med norsk fjernsyn. På TV2 kommenterte sportsredaktør Vegard Johnson Hagen den nye femårige kringkastingsavtalen:

Denne avtalen beskytter tilgangen til TV2 Premium Level Chess i mange år. Sjakk har vokst til et stadig voksende TV -spill i Norge. Partnerskapet med Meltwater Champions Chess Tour gjør at tilskuere kan levere imponerende sendinger i form av hurtigsjakk. Turens varighet og intervallene mellom kampene gjør også sjakk til en sport gjennom året, med noen av de beste internasjonale stormestrene.

Mer enn 25 millioner timer av Meltwater Champions Chess Tour har blitt sett så langt på online streaming -nettsteder i løpet av den første sesongen, med ytterligere to arrangementer igjen.

Neste lørdag 28. august er Ames US Rapid, verdensmesteren Magnus Carlsen som topper listen. Følg alle trinnene direkte i chess24 her.