“Datteren hans er noen år eldre enn meg, og sønnen hans er noen år yngre.”

Bridget, 26, er i et forhold med sin tidligere arbeidsgiver, Brooks, 52. Dessverre er det ikke alltid lett å møte kritikk fra en ung kvinne når mange tror at kjærligheten ikke er gammel nok.

Historien om Brooks og Bridget begynte i 2020, leser vi i solens passasjer. “Vi jobbet begge i gjestfrihetsbransjen. Jeg var resepsjonist og han jobbet natt. Han ble senere forfremmet til nestleder, og jeg ble mottaksleder, forklarer amerikaneren. Ettersom tiden gikk, inntil den dagen Brooks bekjente følelsene sine for Bridget, ble de to kollegene nærmere hverandre. Til tross for et gap på 27 år, formaliserte de snart forholdet.

På Bridgets side gikk det relativt bra. De rundt ham aksepterte forholdet. På femtitallet var det mye mer komplisert. Moren hans hadde vanskelig for å fordøye det. “Jeg tror hun er veldig glad i Brooks’ mor, moren til barna hennes. Det er derfor hun ikke ga meg en sjanse,” sa Bridget. Jeg tror de godtok det, “la han til.

Enda mer overraskende lider paret ofte av nedsettende kommentarer fra andre, spesielt på sosiale medier. Men Bridget er hinsides kritikk og viser frem paret sitt i Dictoc. “Folk sier at jeg har blitt behandlet eller at jeg er et offer. Noen mennesker oppfører seg som om de virkelig bryr seg om meg. Jeg er en voksen kvinne som kan ta mine egne valg. Det får meg til å le når folk sier dårlige ting fordi de vet ikke hva de snakker om. De ser ganske enkelt på videoene mine. Hvis de blar, vil de se at vi er som andre par, ”beklager den unge kvinnen.