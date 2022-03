Datteren til Tom Cruise og Katie Holmes viser frem sine 75 meter

Folk og kongefamilien

Suri Cruz er 15 år og hun har vokst godt.

En ung mann i det store eplet. Det eneste barnet til Katie Holmes og Tom Cruise er ikke en sjenert kvinne som ikke kan leve uten morens hender. Med god grunn: 15-åringen måler nå 1,75 meter.

Denne mandagen 14. mars har nye bilder av «Datter» blitt sluppet og de bekrefter hennes fantastiske forvandling. Vi ser Suri gå tur i New York med hunden Morkey. Med en lignende likhet med moren, deler tenåringen også hennes smak for elegante og enkle utseende, skuespillerinnen i denne stilen Dawson Forstår bedre. Her, i dunjakke, utsvingte jeans og sjømannstopp, gikk hun smilende inn. Som en påminnelse skilte Katie Holmes og Tom Cruise seg i 2012.

I mine tanker er Suri Cruz fortsatt pakket inn i en liten PP i Tom Cruises jakke pic.twitter.com/0FFeqMlL1s – Y med Y ⭐️ (@wyntermitchell) 16. mars 2022

