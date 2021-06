Datterselskap 3D-utskriftsteknologi er rettet mot 2022

Konsberg Ferotech, et norsk robotfirma, har inngått et samarbeid med Equinor, Syndefe og Casco for å utvikle 3D-utskriftsteknologier for reparasjon og vedlikehold av subsea-utstyr.

Selskapet har allerede utviklet et subsea-robotsystem kalt Nautilus, som kan brukes til å utføre fjernstyrte hybridreparasjoner på subsea-rørledninger.

Nå ønsker Konsberg Ferotech å legge til utskriftskapasitet i disse systemene, ved hjelp av metallmedier for å rette opp mangler, gjennom Petromax 2-prosjektet med støtte fra Norges forskningsråd. Selskapet vil bruke 3D-utskrift for å reparere ødelagte metallstrukturer – lag for lag – slik at permanente reparasjoner og implementering av nye funksjoner blir mulig etter behov.

“Den raske utviklingen av 3D-utskriftsteknologi skaper nye muligheter og markeder fremover,” sier Brett Loram, president for 3D Printing i Equine. “Å kombinere denne teknologien med Konsberg Farotechs roboter åpner for mange nye muligheter for reparasjon og modifisering av undersyn. Vi ser frem til å samarbeide tett med våre bransjepartnere. ”

“Dette er begynnelsen på et nytt industrielt eventyr som er av strategisk betydning for selskapet vårt. Vi ser en stor langsiktig markedsmulighet utover olje- og gassindustrien,” sa Christopher Carlson, administrerende direktør i Konsberg Farotech.

Konsberg Farotechs teknologi er basert på allsidige undervannsroboter, som gir en komplett verktøykasse for inspeksjon og justering av utstyr og deres komponenter i et undervanns miljø. Forskning, vedlikehold og reparasjon (IMR) Selskapet hevder at roboter er eksepsjonelle når det gjelder å gjøre reparasjoner og endringer i tørre omgivelser når de er helt nedsenket.

Selskapet sa at hybride reparasjon av dybdevannstesten er fullført på Trondheim Ford i Norge og er klar til å bruke teknologien til kommersielle applikasjoner og operasjoner i det sørøstasiatiske markedet innen 203 Q3.

Utviklingen av funksjonen for 3D-utskrift vil løpe samtidig med forventningen om at den første applikasjonen vil være mulig i 2022.

“Samarbeid med Equinor, Casco og SINTEF representerer ekspertise i verdensklasse innen forskning i undervannsinstallasjoner, transportsystemer og metallreparasjonsprosesser. Denne unike muligheten til å utvikle 3D-utskrift under vann for lengre levetid er et viktig teknologisk sprang – ikke bare for Konsberg Ferotech, men også for bransjen. “Sier Carlson.” Vi planlegger å tilby service og vedlikehold basert på 3D-utskrift innen 2022. “

Det globale markedet for reparasjoner under vann er stort, med mer enn 10 000 kilometer havbunnsrørledninger på norsk sokkel alene, påpeker selskapet. Nåværende løsninger for reparasjon av undervannsrør og levetidsforlengelse er ofte tidkrevende, dyre og må i mange tilfeller avvikles.

“Med vår IMR-robotteknologi bringer vi verkstedet til skade – ingen skade på verkstedet,” sier Carlson. “Våre løsninger har vært under utvikling de siste fem årene, og vi vil begynne å tilby hybridreparasjoner under vann i det sørøstasiatiske markedet i Q21 2021. Verdens mest avanserte delsystemroboter gir kunden enorme besparelser på både kostnader og tid – miljøvennlig måte – uten å skape utslipp til havet. “