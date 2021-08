Dave Batista deler fans over Scarlett Johanssons Black Widow -søksmål mot Disney

Dave Batista kommenterte henne som Scarlett Johanssons første Marvel-medstjerne Saken mot Disney – Men ordene hans delte fansen.

Torsdag (29. juli), Johansson Anklaget for samtidig frigivelse Av Sort enke Marvel brøt kontrakten hans med Disney Plus og teatre og ga et “løfte” før produksjonen.

Skuespillers søksmål hevder at kompensasjonen for filmen var “for det meste basert” Sort enkeIn-box office-forestilling og “release” hentet et løfte fra Marvel om at det ville være en “teaterutgivelse”.

Det fortsetter: “Disney var godt klar over dette løftet, men Marvel brøt løftet og anbefalte i stedet at filmen skulle slippes på streamingtjenesten Disney + samme dag som den ble utgitt på kino.”

Som svar på Johansson ga Disney ut en uttalelse Uavhengig: “Denne saken er spesielt trist og tragisk på grunn av sin grove ignorering av de fryktelige og varige globale konsekvensene av Govt-19-epidemien.

“Disney er i full overensstemmelse med fru Johanssons avtale Sort enke Premier Access med Disney + har forbedret muligheten til å motta ytterligere kompensasjon utover de 20 millioner dollar (14,3 millioner pund) den har mottatt hittil.

Det var Disney Ble mye kritisert for svaret, Med Johanssons Talent Company Fordømmer studioet For å avsløre lønnen sin.

I skrivende stund kommenterte ingen av Johanssons andre Marvel -stjerner kontroversen, bortsett fra Batista.

Scarlett Johansson i filmen ‘Black Widow’ (Marvel Studios)

Etter nyheten delte skuespilleren, som spiller Trax i Guardians of the Galaxy -filmene, en lenke til en uttalelse På Twitter, Skriver: “De sa at de ville lage en #trox -film, men noooooo!”

Platen hans fikk det til å virke humoristisk at studioet kan ha unngått et søksmål Sort enke, Med mange klager på at han fremhevet Johanssons vanskelige situasjon, delte fansen.

Andre hoppet til skuespillerens forsvar og hevdet at han ikke hadde noen innflytelse på nyhetene.

Dave Batista deler fans som svar på Scarlett Johanssons Disney -søksmål (Twitter aveDaveBautista)

Det er det, Sort enke En av de fineste Marvel Cinematic Universe (MCU) -filmene som har tjent inn 319,5 millioner dollar (229 millioner pund) over hele verden, noe som er årsaken til samtidig utgivelse av teatereiere.

Dette er den lang forsinkede soloutgivelsen av Johanssons karakter, som forventes å bli hans siste MCU-opptreden. Det var opprinnelig planlagt å slippes i mai 2020, men ble forsinket til juni 2021.