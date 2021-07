Dave Fishwick kommer frem for å betale boten under det norske lagets bikini

En forretningsmann i East Lancashire har tilbudt seg å betale en bot til det norske kvinnelige strandhåndballlaget for å nekte å spille bikinibunn.

Tidligere denne uken ble det kunngjort at laget hadde fått en bot på totalt 3.300 for å ha på seg shorts i stedet for bikinibunn under EM-kampen mot Spania i Bulgaria.

Nå er Burnleys forretningsmann og millionær Dave Fishwick blitt bøtelagt – og lovet å betale bøter i fremtiden – anklager beslutningen for å være ‘absolutt absurd’.

I moderne idrett er dette helt absurd, og de bør få lov til å spille i shorts eller dress.

Åpne brevet Ky Sky News Jeg vil betale denne boten til det norske håndballaget og også betale fremtidige bøter. Be teamet ha på seg det beste!#Norge #Håndball https://t.co/rL7BBfStkC – Bank of Dave (ish Fishwick David) 25. juli 2021

På sin Twitter-side ‘Bank of Dave’ sa han: “Dette er helt absurd i det moderne spillet, og de skal få lov til å spille i shorts eller dress.

“Jeg vil betale denne boten til det norske håndballaget og fremtidige bøter,” sa han. Be teamet ha på seg det beste! ”

Tjenestemenn fra det europeiske håndballforbundet sa at laget hadde på seg “upassende klær” som ikke var “i samsvar med reglene i sportens IHF Beach Handball Rules.”

En uttalelse fra det styrende organet lyder: “Disiplinærkommisjonen for strandhåndball Euro 2021 har behandlet en sak om upassende påkledning.

“I bronsemedaljekampen mot Spania søndag spilte det norske laget med shorts som ikke overholdt IHF Beach Handball Rules,” sa EHF i en uttalelse.

Landets håndballforbund har kunngjort at de vil støtte laget og betale boten.