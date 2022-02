People et royauté

Voici le drôle régime journalist fra eks-Spice Girls.

Kaviar, homard, champagne … Quant il sigit du menus des stjernene, ikke fantasien er fruktbar og vår dirigent à fantasifull toutes slags tallerken rocambolesques et luxeux. Pourtant, ils peuvent s’vérer in realtél extrêmement banals. Dette handler delvis om kassett og stylist Victoria Beckham. Son époux David viente rvivler au monde entier le plat phytiche de cello qui partage sa vie depuis plus 25 anns. Selon joueur de Manchester United, Victoria mangerait que du poisson grillé and des lgumes quits va la vapeur depuis quil la connait.

Du poisson grill og vapeur på desi spill avsluttes

«Jeg er lidenskapelig for nourriture et vin, quand je mange quelque chose de bon, je veux que tot le monde l’essayeved diclaré lors son-passasjen i podcasten River Café Tabell 4. He Malheureusement, jeg bare tuller med din utvalgte mann på 25-årene! Sett inn at du regner med Victoria, hvor finner du Poisson-grillen og vignettene på Game Quotes?. Il raconte pourgalement for lanencdote: Se La seule fois où elle a probablement part quelque qui aittait dans mon assiette citét en fait quand elle tait enceinte de Harper (NDLR: leure fille), et cétait la chose la incroyable. Citait une my mes soers søk. Je ne me souviens pluss de quoi il s’agissait, mais je sais quelle n’en a pas mangé depuis! ⁇

Jeg skal kommunisere med Victoria Beckham om ti ràgime stricte i denne quornait son alimentasjonen. Selon Solen,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Elle avait également innrømmer at hun gourmandise était a morceau de grillé complet avec du cell dessus. På egen hånd er dette morsommere, men for en pareille med en vaktsilhuett, her er en hemmelighet!