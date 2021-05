David Beckham tilbereder hjerteformede smørbrød for at datteren Harper kan ta skolen på ni

David Beckham var poenget hver centimeter da han lagde smørbrød til sin ni år gamle datter Harper tirsdag.

46-åringen tok sin kone, Victoria (47), til sin Instagram-historie for å vise frem mat tilberedt av fotball-esset.

David kuttet sandwicher i søte hjerteformer med hvitt brød.

Den fire år gamle faren ønsket å fylle skolelunsjen med skinke og Kerkins deilig.

Victoria knipser søtt med tittelen: ‘Daddy Harper’s School Lunch! ‘David Beckham’.

Kostymedesignerdatter Harper deler med mannen David og Romeo, 18, Cruz, 16, og Brooklyn, 22.

Behandle: Davids kone Victoria, 47, tok med seg Instagram-historien sin for å vise maten laget av den 46 år gamle fotball-esset

Delte et bilde av David Harper på mandag Mampacita har på seg en hettegenser for å dekke avdøde Kobe Bryant og datteren Gianna.

David tok til Instagram for å legge ut et bilde av sin yngre generasjon iført en slipsfarget topp ‘Etter å ha stjålet fra ham’.

Øyeblikksbildet viste den søte Harper smilende da han dekket sitt belagte hår med den mest berømte hettegenseren til kameraet.

Tegnet av David er merkelappen Vanessa Bryant – enken til den avdøde basketballspilleren Kobe Bryant, som døde sammen med datteren Gianna i januar 2020 i et helikopterkrasj i Sør-California.

David skrev: Legg til hashtaggen ‘Plagigisway’ og si ‘Noen stjal hettegenseren min.

Det har gått mer enn et år siden Kobe, 41, og datteren Gianna – AKA Gigi, 13 – døde tragisk i en helikopterulykke med 7 andre 26. januar 2020.

Spillsporet ble startet av Vanessa til minne om sin avdøde datter Gianna og ektemannen Kobe i samarbeid med det New York-baserte merket Danizo.

Bekvemmelighet: David hadde på seg sin slipsfargende mampacita ‘etter å ha stjålet fra ham’ mandag etter at hans yngre etterkommer, Harper, tok til Instagram for å legge ut et bilde av de ni.