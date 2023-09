David McCallum, «NCIS» rettsmedisinsk patolog, dør 90 år gammel: «Han gjorde disse følelsene til kunnskap»

Skuespilleren, som først ble kjent for offentligheten på 1960-tallet for sin rolle som den sjarmerende Ilya Koryakine i serien «Very Special Agents», døde mandag på et sykehus i New York omgitt av familien, meldte CBS.

«Han var den snilleste, beste, mest tålmodige og kjærlige faren,» sa sønnen Peter ifølge nettverket. «Han var fascinert av vitenskap og kultur og gjorde disse lidenskapene om til kunnskap,» la hun til, og la til at faren til og med kunne utføre en obduksjon basert på flere tiår med forskning for sin rolle på NCIS. En student ved det prestisjetunge Royal Academy of Dramatic Arts i London, David McCallum gjorde sin første filmopptreden i 1963 i «The Great Escape», spesielt med Steve McQueen. Men karrieren tok virkelig fart året etter da han ble rollebesatt som den gåtefulle sovjetiske hemmelige agenten Ilya Kuryakin i «Very Special Agents». Med frodig blondt hår og turtlenecks representerte David McCullum en viss sjarm. «Very Special Agents»-serien varte bare i fire år, men karakteren hans fulgte ham hele livet. «Det har gått over 30 år, men jeg kan ikke unnslippe,» sa han til New York Times i 1998. Siden 2003 har han vært rettsmedisinsk patolog for NCIS, den amerikanske marinens etterforskningstjeneste med samme navn, Dr. Donald begynte sin rolle som «Ducky» Mallard. En sann suksess, den vil bli fulgt av millioner av seere i USA og rundt om i verden, i løpet av sine 20 sesonger på amerikansk TV. Med sine karakteristiske sløyfer, ville han dukke opp i alle unntatt én episode av de første 15 sesongene før han gjorde mer sporadiske opptredener fra sesong 16 og utover.