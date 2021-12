Davis Cup – The Blues Set denne søndagen kl. 13:30 … Hvem skal unngås? #coupedavis #france #daviscup #mahut #itf #fft #tv

“Kanskje dette er den gode nyheten om denne ukens skuffelse“Sist lørdag i Innsbruck, Nicholas Mahat Allerede planlagt”Utdannet“, Et slags forbud mot å bli med i 2022 World Group. I 2019, etter at de ble fjernet fra bassenget i Madrid, ble Blues unntatt fra dette møtet. Bernard Gudicelli, Daværende leder av FFT, hadde et jokertegn. Denne gangen blir det ingen etterspørsel, bortsett fra en stor overraskelse Gilles Morreton. Spania ser ut til å være i en polar posisjon for å få ett av to sesamfrø. fransk lag Så spiller den gammeldagse kampen igjen. Innendørs eller utendørs. Onsdag, Nicholas Mahat Da han mistet omsorgen TCP På Pro a Fra InterClub Og Frankrikes mesterskap Davis ga et lag i cupen og denne trekningen ser Blues frem til.

Mahat in the Blues Draw denne søndagen i Davis Cup!

“Jeg håper vi kan få det”

“Jeg håper vi kan få det”, Sukket Nicholas Mahat. For dette er det nødvendig å vente med å trekke lappene, som ble utført klokken 13.30 på søndag. ITF vil være basert på den nye rangeringen av land. Nåværende nr. 1 vil Frankrike miste sin gule trøye, men den vil ikke gli for mye. Så det blir sådd. Dette vil spare ham for et stort område. Tolv møter vil stå på programmet helgen 4.-5.-6. mars. Med lettere format: Alle seire spilles i to sett. To singler på førstedagsmenyen. Den andre dagen begynner med en mulig femte avgjørende kamp mellom doublene, nr. 1 og to nr. 2.

Rutine Det er bedre å unngå Norge eller Nederland!

Av ikke-sådde land – nye rangeringssvingninger i vente – er det ingen tvil om Norge Caspar rot, Romania, Finland, Slovakia, Sør-Korea, Chile og Nederland Botic Van de Zandschulp. Plasser innsatsen din … Når motstanderen er kjent, vilIDF Vil studere pionerene mellom de to landene. For eksempel, hvis det er Romania, vil møtet finne sted i Frankrike fordi den siste kampen ble holdt i 2008 på CPU. Hvis det ikke er erfaring mellom de to landene, vil trekningen bli foretatt.