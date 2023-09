De 20 forskjellene mellom iPhone 14 og iPhone 15

Den nye iPhone 15 er en smarttelefon som har alt. Her er de 20 signifikante forskjellene mellom iPhone 15 og iPhone 14.

I den stadig skiftende verden av smarttelefoner, fortsetter Apple å flytte grensene for teknologi med hver nye iPhone. I denne artikkelen dykker vi ned i en nøye sammenligning mellom iPhone 14 og iPhone 15, og ser på 20 viktige forskjeller som skiller disse to modellene fra hverandre.

1. Chassis

iPhone 14 har et aluminiumchassis med firkantede kanter, som minner om den ikoniske designen til iPhone 5. I stedet velger iPhone 15 konturformede kanter, og tilbyr et mer ergonomisk grep uten at det går på bekostning av estetikken.

2. Baksiden av telefonen

iPhone 14 har en bakside i glanset glass som reflekterer lys attraktivt. iPhone 15, derimot, har en bakside av farget frostet glass, noe som gir et snev av sofistikert utseende.

3. Frontkamera

iPhone 14 beholder TrueDepth «Notch»-kameraet, mens iPhone 15 har Dynamic Island for en elegant estetikk og en enda bedre brukeropplevelse.

4. Skjermens lysstyrke

iPhone 14 tilbyr en maksimal lysstyrke på 800 nits (typisk), mens iPhone 15 overskrider grensen til 1000 nits, noe som resulterer i bedre lesbarhet utendørs og en mer levende seeropplevelse.

5. Maksimal lysstyrke (HDR)

Med sin skjerm som kan nå 1200 nits i HDR-modus, tilbyr iPhone 14 eksepsjonelle farger og detaljer. Imidlertid hever iPhone 15 baren til 1600 nits, slik at du kan nyte enda mer oppslukende HDR-innhold.

6. Maksimal lysstyrke utendørs

iPhone 15 skinner spesielt utendørs, med en imponerende maksimal lysstyrke på 2000 nits, noe som sikrer optimal synlighet selv i sterkt sollys.

7. Chip (prosessor)

iPhone 14 er utstyrt med den kraftige A15 Bionic-brikken, men iPhone 15 går enda lenger med sin A16 Bionic, som lover maksimal ytelse for de mest krevende oppgavene.

8.GPU

Begge modellene har en 5-kjernes GPU, men iPhone 15 tilbyr 50 % mer minnebåndbredde, noe som resulterer i forbedret grafikkytelse og jevnere spilling.

9. Hovedkammer

iPhone 14 har et hovedkamera på 12 megapiksler med ƒ/1,5 blenderåpning, mens iPhone 15 øker oppløsningen til 48 megapiksler med ƒ/1,6 blenderåpning, og gir mer detaljerte og lysere bilder.

10. Alternativer for optisk zoom

iPhone 14 tilbyr alternativer for 0,5x og 1x optisk zoom, mens iPhone 15 legger til 2x optisk zoom på listen, noe som gir mer fleksibilitet for fotografering.

11. Bilder med superhøy oppløsning

iPhone 15 tar superhøyoppløselige bilder på 24 og 48 megapiksler, slik at du kan zoome og beskjære samtidig som den beholder eksepsjonell bildekvalitet.

12. HDR-teknologi

iPhone 14 har Smart HDR 4, mens iPhone 15 har Smart HDR 5, som lover enda mer balanserte og detaljerte bilder under ulike lysforhold.

13. Portrettmodus

Begge modellene tilbyr portrettmodus med fokus og dybdekontroll, men iPhone 15 tilbyr enda mer slående neste generasjons portretter.

14. Nattmodus

Nattmodus er til stede på begge modellene, men iPhone 15 forbedrer den med forbedrede nattmodusportretter for nattbilder av høyere kvalitet.

15. Lydkvalitet på telefonsamtaler.

iPhone 15 forbedrer lydkvaliteten på telefonsamtaler for klarere, mer naturlige samtaler.

16. Ultrabredbåndsbrikke

iPhone 14 har den første generasjonen Ultra Wideband-brikker, mens iPhone 15 tar et skritt fremover med sin andre generasjon, og muliggjør enda mer pålitelig langdistansetilkobling.

17. Nøyaktig plassering (Finn vennene mine)

iPhone 15 tilbyr den nøyaktige plasseringsfunksjonen kalt «Finn», som lover å gjøre det enklere å finne venner.

18. Ladeport

iPhone 14 beholder Lightning-porten, mens iPhone 15 bruker USB-C, noe som gir større kompatibilitet med andre enheter.

19. Trådløs lading

Begge modellene støtter trådløs Qi-lading, men iPhone 15 forbedrer denne funksjonen for en enda raskere trådløs ladeopplevelse.

20. Fargealternativer

iPhone 14 tilbyr fargealternativer som gul, blå, lilla, (PRODUCT) RED, Starlight og Midnight. iPhone 15 utvider paletten med rosa og grønne farger i tillegg til gult, blått og svart.

iPhone 15 gir betydelige forbedringer i forhold til iPhone 14 på mange områder, fra skjerm til fotografering til ytelse.

Den komplette listen over 20 forskjeller.

Karakteristisk iPhone 14 iPhone 15 Ramme Aluminium med firkantede kanter. Aluminium med profilerte kanter. baksiden av telefonen Bakside i skinnende glass. Bakside av farget frostet glass. Frontkamera TrueDepth «Notch» dynamisk øy Skjermens lysstyrke (standard) 800 nits maksimum 1000 nits maks. Maksimal lysstyrke (HDR) 1200 nits 1600 nits Maksimal lysstyrke utendørs 2000 nits brikke (prosessor) A15 bionic A16 bionisk GPU 5-kjerners GPU 5-kjerners GPU med 50 % mer minnebåndbredde hovedkamera 12 megapiksler, ƒ/1,5 blenderåpning 48 megapiksler, ƒ/1,6 blenderåpning Alternativer for optisk zoom 0,5x og 1x 0,5x, 1x og 2x Super høyoppløselige bilder 24 og 48 megapiksler hdr-teknologi Smart HDR 4 Smart HDR 5 Portrettmodus Med fokus og dybdekontroll. Neste generasjons portretter med fokus og dybdekontroll nattmodus Ja, og portretter i nattmodus. Forbedret, med forbedrede portretter i nattmodus Lydkvalitet på telefonsamtaler. Forbedret Ultra bredbåndsbrikke Første generasjon Andre generasjon (kobler til 3 ganger til) Nøyaktig plassering (Finn vennene mine) Tilgjengelig lasteport Lyn USB-C trådløs lading Støtte for trådløs Qi-lading Støtte Qi2 trådløs lading Fargealternativer Gul, blå, lilla, (PRODUCT)RED, Starlight, Midnight Gul, blå, rosa, grønn, svart

Men til slutt, hvilken skal du velge?

Valget mellom disse to modellene vil avhenge av dine spesifikke behov og preferanser, men én ting er sikkert: Apple fortsetter å heve nivået for teknologisk innovasjon med hver versjon av iPhone.

