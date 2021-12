De 22 nye funksjonene å feire i 2022

Alfa Romeo Tonali

Upubliserte modeller – Denne gangen er anledningen! Jean-Philippe Imparato bekreftet at Tonale vil bli markedsført i juni 2022. Ved ankomsten tidlig i 2021 ble den nye presidenten forAlfa Romeo Hun bestemte seg for å utsette lanseringen av den kompakte SUV-en, og argumenterte for at plug-in-hybridvarianten ikke var opp til konkurrentene. Med Tonale vil Alfa endelig slutte seg til det mest dynamiske segmentet i det globale markedet … og fremfor alt vil den endelig komme tilbake til det kompakte markedet etter at Giulietta la ut. Avledet fra Jeep Compass, vil Tonale være sin egen stil, nær konseptet som ble avslørt i 2019 (bilde). Forhåpentligvis vil ikke produksjonsversjonen se utdatert ut med det første. Fra ca 35.000 euro.

Audi Q6 e-tron

Upubliserte modeller – Den første elektriske produksjonsmodellenAudi Det er en e-tron SUV. Den skal styles om i 2022. Fremfor alt vil den se landingen av en storbror neste år, den nye Q6 e-tron. Fordelen med denne nykommeren: en base dedikert til elektriske motorer, og derfor optimalisert for denne typen motorer. Hva bedre integrerer tekniske elementer og gir absolutt et bedre batteri, og derfor bedre autonomi. Denne plattformen, kalt PPE, ble bygget ved hjelp av Porsche, som på sin side vil introdusere en ny elektrisk Macan. Fra ca 80.000 euro.

BMW i7

Upubliserte modeller – i 2022, BMW Den vil avduke den splitter nye 7-serien, og dette vil åpne det nye ansiktet til high-end-merket, med et nytt utseende i to etasjer. I det konservative store sedanmarkedet, som domineres av Mercedes S-klasse, vil BMW møte estetiske risikoer. Han vil også satse på strøm. 7-serien vil ha en 100 % elektrisk i7-ekvivalent, som også vil bli lansert i 2022. Dessuten, som bevis på viktigheten av dette alternativet, har merket allerede offisielt kommunisert med det med bilder av en prototype. i7 vil dele sine tekniske elementer med iX SUV, som allerede tilbyr opptil 630 km autonomi. Fra ca 80.000 euro.

BMW X1

ny generasjon (tredje) i7 vil bli et av BMWs nye flaggskip, men merket vil også (og fremfor alt) håndtere en av sine bestselgende kjøretøy, X1 kompakt-SUV. Det blir tredje generasjon. Hun bør ta noen centimeter, for å styrke sin familiære rolle ved siden av X2. Stilen vil utvikle seg på en merkbar måte, selv med større korn, optikk som går langs panseret (som Series 1) eller raffinerte lys. Interiøret vil også bli mer moderne med den buede breddepakken som sees på den nye 2-serien Active Tourer. Under panseret vil begivenheten være ankomsten av den elektriske iX1-varianten. Fra ca 34.000 euro.

Restylet Citroen C5 Aircross

redesign – nettverksarrangement Citroen I 2022 vil det selvsagt være ankomsten av C5 X i begynnelsen av året, som vi allerede vet. Når det gjelder nye innovasjoner, vil det i tillegg til en bagasjeromsversjon av den nye C4, opprinnelig designet for internasjonale markeder, komme en redesignet C5 Aircross, som etter planen skal avsløres i januar. Den vil dra nytte av moderniseringen for å ta i bruk den nye Citroën-grillen, med avstandsstenger på sidene, og nye Y-formede lyssignaturer. Om bord forventer vi en større berøringsskjerm. Utstyret vil bli oppdatert. På den annen side er det ingen revolusjon under panseret, modellen tilbys allerede i plug-in hybrider. Fra ca 27.000 euro. Bildetekst med gjeldende bilde.

Autentisk Ferrari

Upubliserte modeller – Husk i årevis, SUV-er fra Ferrari Det blir en realitet i 2022. Selskapet med dansehesten av sjangeren på bildet vil våge seg bort fra supersport. Men merket kan ikke lenger se at kunder kjøper en Lamborghini Urus eller en Rolls Royce Cullinan. Ferrari forbereder en noe annerledes modell: Prototypene minner om en litt forhøyet fiskestasjonsvogn. Videre tar Purosangue over etter GTC4 Lusso. Du vil lande i en mer familievennlig Ferrari takket være 5-dørene. Den må eksistere som en hybrid. Fra ca 250.000 euro.

Ford Mustang

Ny generasjon (syvende) – Sjette generasjon av Mustang ble avslørt i slutten av 2014. Pensjonen nærmer seg. Det neste bildet skal avsløres innen utgangen av 2022. Designere må nok en gang tolke en legendarisk silhuett på nytt. Så vi skal ikke forvente en estetisk revolusjon, selv om Mustangen er mindre rasjonert enn Porsche 911. På den annen side, forvent en revolusjon under panseret. For kupéen blir starten elektrisk. Men hva skal vi huske? fort : enkel hybrid, elektrisk ledende eller 100% elektrisk? Fra ca 50.000 euro.

Hyundai Ioniq 6

Upubliserte modeller – Ioniq er nå et undermerke for elektrisitet Hyundai. Etter den originale 5, en slags kompakt SUV, Ionic 6. Den skal ha form som en firedørs coupé. Det ble annonsert med begrepet profeti. Så stilen vil være original, som for 5, den nye retrosiden. Det tekniske grunnlaget vil være det samme, den nye e-GMP-plattformen. Det vil være det samme for motorer og batterier. Som en påminnelse er Ioniq 5 tilgjengelig med 170, 218 og 306 hk, med 58 og 73 kWh batterier, som gir opptil 481 km autonomi. Fra ca 45.000 euro.

Lexus RZ

Upubliserte modeller – Lexus Han gratulerte alltid seg selv med mangelen på en elektrifisert modell med en ledning på benet (kort sagt hadde han enkle “selvladende” hybridmodeller). Men han kunne ikke forbli likegyldig til utviklingen av bilmarkedet. Etter deres første plug-in hybrid, vil japanerne slippe sin første elektriske modell, på tilpasset basis, delt med Toyota bZ4X. Navnet: RZ. Det blir en coupe-preget SUV, som ble annonsert for noen måneder siden av LF-Z Electrified. Blant funksjonene: en ny servostyring med halvhjulsstyring som passer konseptbilen. Fra ca 70.000 euro.

Lotus type 132

Upubliserte modeller – I tillegg til Ferrari vil en annen sportsbilprodusent bruke SUV-er i 2022, lotus. Til våren skal engelskmennene avduke en E-Klasse Adventurer, det vil si en stor modell på størrelse med Audi Q7. Den skal være elektrisk, og den lille Emira ble annonsert i 2021 som merkets siste termiske innovasjon. Foreløpig svarer SUV-en på kodenavnet Type 132. Med det sagt vil Lotus lete etter nye familiekunder. Merket vil presentere en modell som er i teknologifronten, f.eks Lidar (laserradar) for kjørehjelpemidler.

Mazda CX-60

Upubliserte modeller – Mazda Han satset på Europa, med ønsket om å komme og lete i de privilegerte landene. For dette formålet har merket bekreftet ankomsten av to nye store SUV-er, CX-60 og CX-80. 60, som skal plasseres over CX-5, vil bli introdusert i begynnelsen av året. Han var allerede overrasket uten forkledning. Det blir Mazdas første plug-in hybrid, med firesylindret bensinmotor og elektrisk motor. Selskapet jobber også med en ny sekssylindret bensin og diesel med mikrohybridiseringsteknologi. Fra ca 37.000 euro.