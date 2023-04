De 3 forventede kunngjøringene på WWDC

Det ryktes at Apple vil introdusere minst tre nye maskinvareutgivelser på WWDC.

Apple bruker vanligvis WWDC for å lage programvarerelaterte kunngjøringer, men i år så vi 3 maskinvarekunngjøringer: 15-tommers MacBook Air, Mac Pro og Mac Studio.

Så la oss gå gjennom de 3 «produkt»-kunngjøringene vi ønsker å se under denne WWDC 2023. Foruten de berømte AR/VR-headsettene selvfølgelig.

15-tommers MacBook Air

15,5-tommers MacBook Air vil være litt større enn den forrige 15,4-tommers MacBook Pro, og vil sitte mellom 14-tommers og 16-tommers MacBook Pro-modeller i størrelse. Vi forventer at 15,5-tommers MacBook Air ser ut som en større versjon av 13,6-tommers MacBook Air som ble lansert i fjor, uten merkbare designendringer.

Valget av brikker som brukes av 15-tommers MacBook Air er ikke veldig klart, fordi timingen er dårlig. Det er sent for Apple å bruke M2-brikkene som kom ut i fjor, men det er for tidlig for utgivelsen av M3-brikkene. Kuo sa at de nye MacBook Air-modellene vil bruke M2- og M2 Pro-brikkene, mens rykter allerede peker på de nye M3-brikkene.

Mac Pro

Mac Pro er den siste Macen som Apple må oppdatere med en Apple Silicon-brikke. Dette for å fullføre overgangen fra Intel-brikker. Derfor ville overgangen fra Intel-brikker til Apple Silicon-brikker nærme seg slutten.

Vi forventer en ny Mac Pro i 2023, som skal ha samme generelle design som den nåværende Mac Pro. Du vil bruke den samme rammen i rustfritt stål og aluminiumskassen, med enkel tilgang til interiørkomponenter.

Mac Pro forventes å bruke «M2 Ultra»-brikken som har en 24-kjerners CPU og 76-kjerners GPU, med støtte for minst 192 GB RAM.

Foreløpig er interne Apple-brikker begrenset når det gjelder oppgraderinger, noe som kan påvirke Mac Pro. Mac-er med en Apple Silicon-brikke har ikke brukeroppgraderbar RAM fordi minnet er knyttet til hovedkortet og det samme gjelder med GPU. Mac Pro har kanskje ikke en oppgraderbar GPU eller RAM med mindre Apple gjør en uventet oppdatering i måten Apple-brikker er bygget eller implementert i maskinen.

Ryktene tyder på at Apple vil lansere Mac Pro i løpet av første halvår. Tidligere har Apple ofte brukt WWDC for å introdusere maskiner til utviklere og designere. Derfor er det svært sannsynlig at Mac Pro vil bli presentert på Apple-arrangementet.

MacStudio

Apple introduserte Mac Studio i mars 2022, og denne maskinen er noe av en hybrid av Mac mini og Mac Pro. Den bruker M1 Max- og M1 Ultra-brikkene og har teoretisk behov for en oppgradering, men skjebnen til Mac Studio er uklar. med den nye Mac Pro nærmer seg horisonten.

En oppdatert versjon av Mac Studio vil bruke M2 Max- og M2 Ultra-brikkene, de samme som snakket om for Mac Pro. Det er uklart hvordan Apple kunne se forskjellen mellom Mac Studio og Mac Pro hvis de begge brukte samme brikketeknologi , for så det er kanskje ikke en Mac Studio M2-serie.

