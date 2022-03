De afghanske Taliban kommer til Norge for å holde samtaler med Vesten

Forhandlinger har allerede funnet sted flere ganger de siste ukene i Doha i Qatar. Men på europeisk jord er det enestående. Taliban-representanter bærer et titalls mennesker, som også ble tatt bort På bildet, alle smilene, på hybelen Før du går ombord på et privat fly fra Kabul lufthavn til Oslo sist helg.

Det er en tung delegasjon: den er basert på grensen til Pakistan, den nye utenriksministeren og en av regimets sterke menn, Amir Khan Mutaki, Anas Haqqani, en av lederne for Haqqani-familienettverket. Nært knyttet til Afghanistan og Al Qaida-grupper. amerikanske diplomater, franskmenn, briter, tyskere, italienere og nordmenn sitter over bordet. Utenfor første blikk denne morgenen, bak lukkede dører, foregår alt på luksushotellet Soria Moria, ved Oslo.

Disse tomme samtalene har skapt store kontroverser i Norge. Motstandere av Afghanistan og kvinnerettighetsaktivister protesterte utenfor hotellet. Og de var i stand til å møte Taliban-regimets forhandlere. En av hovedkildene til kontrovers er eksistensen av Anas Haqqani: han antas å ha satt i gang flere angrep, og det er inngitt en «krigsforbrytelses»-klage mot ham i Norge.

Hvis Taliban kommer til samtalene, er det fordi landet oppfører seg veldig dårlig: Afghanistan er konkurs. Da de nye herrene i landet ble økonomisk inkompetente, flyktet store deler av eliten da Kabul falt. Og ettersom Afghanistans finansielle reserver fryses: nesten ti milliarder eiendeler fryses. Halvparten av landets budsjett er basert på internasjonal bistand, og nesten alle er avskåret. Konsekvens: Statsansatte og lærere har ikke fått lønn på flere måneder. Arbeidsledigheten skyter i været. Tross alt er den humanitære situasjonen katastrofal.

I følge FN-rapporten ble offentliggjort i begynnelsen av januar. Sult truer 23 millioner afghanere, mer enn halvparten av landets befolkning. UNICEF anslår at nesten en million babyer kan dø om vinteren. FNs behov er estimert til nesten fem milliarder dollar, det største budsjettet som noen gang er planlagt for et bestemt land. Så de håper Taliban vil hjelpe: matdistribusjon, nødboliger, logistikk for helsetjenester eller tilgang til vann.

Hele spørsmålet er hva de er villige til å gi i bytte. Vestlendinger krever at grunnleggende rettigheter respekteres. Rettigheter for demonstranter: Det er snakk om generell amnesti. Etniske minoriteters rettigheter: Opptøyer har brøt ut de siste dagene i områder med usbekisk majoritet (pashtunere basert på Taliban).

Og spesielt kvinners rettigheter: Taliban kan gi løfter i denne retningen og ingen handling vil komme. Videregående skoler for jenter har blitt stengt og jenter har nesten forsvunnet fra offentlig jobb. Og Taliban-delegasjonen i Oslo besto absolutt kun av menn.