De annonserte prisene på diesel og bensin..ikke høye nok..bensinstasjonsarbeiderne selger med tap..her er grunnen

Den belgiske Federation of Fuel Traders (Brafco) har rapportert at prisen som bensinstasjonseiere og drivstoffforhandlere må betale for diesel eller bensin for tiden er høyere enn maksprisen de har lov til å kreve av kundene. Den argumenterer for at dagens pristak bør avskaffes og erstattes med et system med «anbefalte satser».

Maksimalprisen gjelder kun siste ledd i kjeden, det vil si eiere av bensinstasjoner og drivstoffforhandlere. Men problemet, ifølge Buffo, er at denne maksimalprisen følger med en viss forsinkelse utviklingen i oljeprisen på internasjonale markeder. Det betyr at de første leddene i kjeden – oljeselskaper, importører, grossister – umiddelbart kan gå gjennom økningen i verdensmarkedsprisene, mens siste ledd må respektere maksprisen.







Konkret selger drivstoffforhandlere og bensinstasjonseiere for tiden med tap, om lag 15 til 16 øre literen mer enn maksprisen, ifølge forbundet. – Nå må de enten respektere maksprisen og derfor selge med tap – noe som er forbudt ved lov – eller selge over den offisielle maksprisen, men dette er heller ikke tillatt, forklarer Johan Matart, administrerende direktør i Brafco. Et tredje alternativ, legger han til, er å stenge bensinstasjonen midlertidig, «men ingen vil svikte kundene sine».

For organisasjonen som representerer drivstoff- og drivstoffforhandlere, er det på tide å avskaffe takprisene. Fagforeningen støtter et system med «anbefalte priser», som i Nederland. Det betyr at prisen forbrukerne betaler for fyringsolje eller diesel i dag vil være høyere enn maksprisen.