«De beskyldte henne for å gråte!» (Foto)

Kamil støtter sin syke søster. Det var derfor hun dro med henne til legebesøk på sykehuset. Etter en følelsesmessig helsesjekk fikk han honorar for medisinske tjenester. Det var da hun så det røde!

Sykehuset belastet søsteren hennes 40 dollar fordi hun gråt under konsultasjonen!

Camille har et sinne på Twitter. «Lillesøsteren min hadde nylig noen alvorlige helseproblemer og kunne endelig oppsøke lege. De belastet henne 40 dollar for presset. Hun har en sjelden sykdom og det er veldig vanskelig å finne en kur. Hun var emosjonell fordi hun følte seg frustrert og hjelpeløs. Hun hadde en tåre i øyet og de belastet henne $40, hvorfor gråter hun, prøver ikke å hjelpe henne, ingen vurderinger, ingen resepter, ingenting. Hun ble siktet mer for gråt enn for en synsundersøkelse. De betalte mer for at hun skulle gråte enn for en hemoglobintest. De betalte mer for å gråte enn helserisikovurderingen. De betalte mer for å gråte enn for en blodprøve. ⁇

«Kort følelses- og atferdsvurdering»

Men i USA er ikke denne praksisen ulovlig og har vært gjeldende siden 2015. Under dekke av denne «emosjonelle vurderingen» kan leger kreve høyere gebyrer til sine pasienter. Dette kommer som et sjokk for Camille nettopp fordi det ikke er gjennomført noen «evaluering». Lillesøsteren hennes gråt.

Likevel er ikke saken isolert i Mama Sams land.