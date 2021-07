De beste britiske bilturene

North Coast 500 i Skottland har blitt kronet som nummer én destinasjon for bilturer i Storbritannia.

Den 516 mil lange ruten følger kystveiene i Nordhøylandet, begynner og slutter ved Inverness Castle og går gjennom John O’Groats og Dunrobin Castle.

Dette ble fulgt på listen med bilturer i De ytre Hebridene i Skottland og Nord-Yorkshire.

Atlantic Highway, som går gjennom sørvest-England til Cornwall, og Nord-Irlands kystkrets fullførte topp fem.

Selv om North Coast 500 var den løpende lederen for ferieturer, dukket den ikoniske Route 66 og Pacific Coast Highway opp som Amerikas mest ettertraktede tilgangspunkter for bilturer.

Undersøkelsen blant 2000 bilister fant også at 47 prosent planlegger å ta en britisk biltur nå som begrensningene er opphevet, med 74 prosent som ønsker å ta turen til landets naturskjønne kystlinje.

En av fire av dem som planlegger en biltur, er ivrige etter å ta den “mindre reisede veien”, mens 45 prosent sier at et flott selskap er det som gjør en biltur minneverdig.

Mange voksne i Storbritannia vurderer til og med å gjøre typiske ‘gass kjørelengde’ utflukter mer bærekraftige, ettersom mer enn en av tre vil vurdere å ta en biltur i et elektrisk kjøretøy.

Continental Tyres, som bestilte forskningen, sponser den nye motorsportserien Extreme-E, som bringer elektrisk racing til terreng til noen av de mest avsidesliggende hjørnene på planeten for å markere klimaendringsutfordringene som ulike økosystemer står overfor.

Peter Robb fra Continental Tyres sa: “Det er flott at så mange planlegger å utforske landet i kjøretøyene sine.

“Restriksjonene de siste 18 månedene har forhindret mange mennesker å unnslippe, og med sommerferien akkurat begynner, er det flott at så mange mennesker er ivrige etter å sette seg bak rattet igjen og skape utrolige minner på en biltur.

“Det er veldig interessant at mer enn en tredjedel av befolkningen vurderer å gå ut på veien i et elektrisk kjøretøy.

“Det er en klar indikasjon på at mange av oss vurderer på alvor hvordan vi kan ta aktivitetene vi kjenner og elsker og gjøre dem mer bærekraftige.

“Det er en av de viktigste grunnene til at vi støtter Extreme-E, det er det perfekte eksempelet på hva som kan oppnås uten å gi noen innvirkning på planeten.”

Studien avslørte at de fleste forbereder seg på en biltur ved å sjekke at dekkene deres er trafikksyke.

De sørger også for at de har riktig dekknivå, det optimale lufttrykket for kjøretøyet og lasten, og at dekkens sidevegger ikke blir skadet.

I mellomtiden sa mange henholdsvis at de ble fylt med olje og vindusvaskervæske.

Når du er på veien, er 68 prosent komfortable med å sjekke dekktrykket, og noen av de spurte gjennom OnePoll tror de kan bytte dekk hvis det er nødvendig.

Continentals Peter Robb, som bestilte undersøkelsen for å markere ContiSeal-dekkene sine, la til: “Det er viktig at bilistene får dekkene sjekket annenhver til fjerde uke og før lange turer, men det er også viktig å sjekke at de har ekstra eller en rom. sparer i bagasjerommet og at dekket også er trafikkdyktig.

“Hvis du ikke har en erstatning, må du sørge for at du har et tetningssett og at det fremdeles er oppdatert. Det er verdt å lese om hvordan det fungerer før du går for å være sikker på at du er forberedt i tilfelle du trenger å bruke den.

“Siden dekkene er den eneste kontakten med veien når du kjører, bør du kontrollere dekkene øverst i alles sjekkliste.”

Topp 5 britiske bilturer

1. Nordkysten 500, Skottland

2. De ytre Hebridene, Skottland

3. North Yorkshire Moors, England

4. Atlantic Highway, England

5. Coastal Circuit, Nord-Irland

Verdens beste bilturer

1. Route 66, USA.

2. Pacific Coast Highway, USA.

3. Great Ocean Road, Australia

4. West Coast og Milford Sound, New Zealand

5. The Atlantic Way, Irland

6. Schwarzwald, Tyskland

7. Cabot Trail, Canada

8. Highway 61, USA

9. Garden Route, Sør-Afrika

10. Trollstigen (“Trollstien”), Norge

