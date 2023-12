De beste kortene og spillerne for utviklingen av sentrene i full fart i EA Sports FC 24

Her viser vi de beste kortene du kan bruke i evolusjonssystemet, i Complete Centers EA Sports FC 24. Dette fri evolusjon er knyttet til Winter Wilcards-kampanjen ved starten av sesongen, med et stort press på tvers av alle nivåer for et DG- eller DD-kort, inkludert tillegg av nye spillestiler. Som en påminnelse er evolusjonssystemet en av de viktigste nye funksjonene. fra EA FC 24, noe som gir deg muligheten til å utvikle kort som respekterer visse kriterier. Posisjon, samlet vurdering og statistikk, kriteriene er noen ganger ganske restriktive. Derfor viser vi de beste kortene og spillerne for alternativet Full Centers i EA FC 24.

Oppdater : Starter søndag 31. desember.

De beste kortene for komplette sentre

Vi minner om at du må kunne respektere visse kriterier for å bruke utviklingen på et kort. Derfor har vi listet opp spillere for lanseringen av EA FC 24.

Uttalelse om utviklingen av sentrene i dybden

East Bottom Centers fri evolusjon

slik at du kan oppgradere en HD eller DD betydelig til et litt mer Meta-alternativ. Siden statistikktakene er lave, vil det være mulig å oppgradere et tidligere utviklet kort eller noen solide alternativer.

Moral er vi sikre på. en evolusjon ganske riktig, men det vil egentlig ikke være særlig interessant for et allerede veldig solid lag. Du vil heller gjøre det for gleden av å booste en av favorittspillerne dine!

Kriterier for valg av kort:

Totalvurdering: 84 maks

Stilling: DD/DG (to forskjellige utviklinger)

Stilling: Ikke MC (ikke engang sekundær)

Hastighet: 84 maks

Sentrum: 86 maks.

Fysisk: 85 maks

Spillestiler: 8 maks.

Impulser gitt av utviklingen:

Samlet vurdering: +3

Hastighet: +5

Skudd: +2

Senter: +7

Drible: +2

Fysikk: +2

Forsvar: +3

Spillestil: Arbeidet pasning

Spillestil: Kontroll

De beste kortene for komplette sentre

Her er utvalget ganske bredt, slik at du kan oppgradere ganske mange ganske interessante kort, inkludert evolusjoner. Derfor har vi en tendens til å gå for en godt avrundet spiller, med gode spillestiler og lenker til andre Meta-kort.

Derfor anser vi at følgende kort er de beste for å bruke disse utviklingene. Disse er oppført i rekkefølge fra best til dårligst.tar kun hensyn til det endelige resultatet av kortet:

For DD-stillingen:

For stillingen som daglig leder:

Vårt råd

Siden evolusjon er gratis, anbefaler vi hovedsakelig å velge en spiller som kan passe inn i laget ditt uten å gjøre noen endringer eller ta et kort som kan tjene som en super erstatning.

Hvis noen grunnleggende kort er veldig interessante (vi liker spesielt Danilo TB i DC), er de beste alternativene åpenbart kombinasjoner av evos. Men som en del av et lag som startet nylig, vil spillere som Alaba eller Gvardiol (avhengig av båndene deres) være ganske solide på dette stadiet av spillet.

Hvis Pep's Legacy utvikler seg flott på kort som Cancelo TOTW eller Alaba TOTW, er det også mulig å lage en flott DD/DG ved å legge den til denne evoen. Det er også mulig å få et Alaba-kort som ligner på din TOTW for mindre, ved å oppgradere en Gold-versjon med Full Centers før du betaler for Pep Legacy-evolusjonen.

For mer informasjon om EA Sports FC 24 Evolutions-systemet kan du se vår dedikerte veiledning.