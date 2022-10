De beste nye funksjonene i Google Messages

Google forbereder en revolusjon for nyheter. Mange nye funksjoner kommer, mest takket være RCS.

Direktemeldinger er ganske forvirrende i disse dager. På iPhone er det iMessage. På Android, WhatsApp, Facebook budbringer, Telegram, Signal etc. Standardalternativ Google, Meldinger, har alltid vært en standard tekstapp, som mangler funksjonaliteten til andre apper. Men det bør endre seg veldig snart.

De viktigste endringene er grunnleggende RCS er etterfølgeren til SMS. Takket være sistnevnte kan Google legge til funksjoner som er inkompatible med SMS og forbedre tekstmeldinger til tredjepartsalternativer. Overgangen var ikke perfekt, hovedsakelig fordi Apple ikke ønsket å starte, men selv uten Cupertino-selskapet klarte Google å gjøre News-appen sin til en sterk konkurrent.

Google kunngjorde disse nye funksjonene for noen dager siden i et blogginnlegg med tittelen «10 New Reasons to Love Google News». Med denne artikkelen er det klart at selskapet ønsker å pushe sin meldingsløsning til Android-fellesskapet. Og det er noe å glede seg over.

Først det nye appikonet. To chattebobler, viktigere enn den andre, er materiale designet for deg. Det samme gjelder kontakter og telefonapper. Så disse ikonene vil bruke hovedfargen på skjermens bakgrunn. Som standard er de blå, men de kan tilpasses den dominerende fargen på enheten din.

Mange nye funksjoner kommer

En av de nye favorittfunksjonene mine er muligheten til å se YouTube-videoer Direkte i nyhetene. Det er en funksjon som andre apper allerede har, men bedre sent enn aldri. Du trenger ikke lenger bytte til YouTube-appen for å se en video som nettopp ble sendt til deg.

For en stund siden slo Google bro over et kritisk gap mellom iOS og Android ved å konvertere iPhone-reaksjoner i meldinger til emoji. I dag er det en toveis gate, og du kan svare på tekstmeldinger fra en iPhone med emoji. Dessverre vises disse reaksjonene som tekstreaksjoner på mottakerens iPhone eller RCS-brukeren i samtalen. Hvis alle bruker RCS, vil emoji-reaksjoner se normale ut. Forhåpentligvis vil Apple gjøre sin del. Ingen ønsker å bære teksten sin.

Du kan også svare på spesifikke meldinger som svar i iMessage eller Messenger. Svaret ditt vil bli koblet til en forhåndsvisning av den opprinnelige meldingen, noe som gjør det enkelt å holde styr på teksten du svarer på.

Hovedsakelig takket være RCS

For hyppige flyreiser fungerer RCS nå med Wi-Fi på United Airlines-flyvninger, noe som betyr at du ikke trenger å vente til du lander for å fortsette samtalene dine på Google Messages. Forhåpentligvis vil det være flere flyselskaper i fremtiden. Inntil da, hvis du er en stor bruker av RCS, kan du velge å foretrekke United Airlines av denne grunn.

Med transkripsjon av talepost kan du beholde teksten til enhver talemelding du mottar. Så lenge smarttelefonen din er kompatibel, selvfølgelig. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig på Pixel 7, 7 Pro, 6, 6A, 6 Pro, Samsung Galaxy S22 og brett 4.

Google Messages integrerer også påminnelsene dine. Hvis du oppretter en påminnelse for en bursdag, for eksempel, vil du se denne påminnelsen når du åpner en kontakt når du vil chatte med vedkommende. Meldinger vil automatisk påminne deg når viktige hendelser er knyttet til kontakter.

En annen viktig funksjon er muligheten til å bokmerke viktige meldinger. Egnet for meldinger med adresse, telefonnummer, dato etc. Google Messages vil anbefale å bokmerke enkelte meldinger. Dette vil gi deg muligheten til å starte en Meet-samtale hvis meldingen inneholder en invitasjon, eller opprette en oppføring i kalenderen din hvis en melding inneholder en dato og/eller et klokkeslett.

Avhengig av ditt bostedsland, kan du også se en ny funksjon for chatting med selskaper i Google Messages. Denne funksjonen ligner på Business Chat på iOS, men den lar deg stille spørsmål til bedrifter du finner på et søk eller kart.

Til slutt minner Google oss om at Pixel Watch eksisterer, selv om anmeldelser har vært veldig blandede. Hvis du har en Pixel Watch, kan du begynne å skrive meldinger fra klokken eller en Chromebook.