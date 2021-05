De ble sverget inn av PSG-dommeren under nederlaget i Manchester City Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germains Leandro Parades nederlandske dommer J ஜ rn Kipers tiltrer i andre etappe i Champions League-semifinalen tirsdag. Nederlag i Manchester, Sa lagkameraten Ander Herrera.

City vant finalen i European Elite Club 4-1 for første gang, 2-0. Vred av PSG-dommeren sendte han Angel Di Maria for å forsegle ballen i Fernando i det 69. minutt.

“Vi snakker med dommerne om respekt – i kveld ba dommeren Leandro Parades snakke,” sa Herrera til RMC Sport, et fransk multimediauttak. “Hvis vi sier, får vi tre eller fire kamper utestengt.”

Herreras lagkamerat Marco Verratti sa i et intervju etter kampen at også han ble mishandlet av offiseren. The Guardian har henvendt seg til UFA for tilbakemelding.

PSGs manager, Mauricio Pochettino, sa at han stoler på spillerne sine. “Jeg hørte ikke noe fra berøringslinjen,” sa han. “Hvis noe, Ufa vil undersøke situasjonen slik de forklarte den. Men det er ingen unnskyldning for å legge den foran deg. Det viktigste er at vi ikke er i finalen, det er derfor vi føler oss så triste.”

Det er UFAs praksis å vente på rapporter fra en kamp og dets tjenestemenn før de foretar en vurdering.

I mellomtiden har CBS medkommentator Jim Becklin beklaget for avskjedigelsen av den argentinske internasjonale de Maria, med henvisning til hans “latinske holdning”.

Becklin twitret: “Jeg beklager kommentarene mine som er kulturelt ufølsomme … Jeg misbrukte en rasistisk stereotype. Dette er upassende og uakseptabelt. Ordene gjør et sterkt inntrykk, og jeg forstår fullstendig alvoret i det jeg sa da Di Maria ble sendt. Jeg vil lære av dette og utvikle meg bedre. ”