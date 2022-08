De brukte 46 000 euro på jobben, men … «i luften!»

Et par fra Rouen blir fortvilet etter at de har sagt opp sin høyt betalte jobb.

Eleonore og Anthony bor i Booz, nær Rouen. For et år siden, etter ankomsten til den lille gutten deres, bestemte paret seg for å utvide hjemmet sitt med et anneks. For å gjøre dette ble det signert en avtale med Pénix, et datterselskap av Geoxia Group. «Vi henvendte oss til Phoenix Evolution fordi huset vårt, som vi kjøpte i 2014, er et Phoenix. Så det er en spesifikk metallstruktur du trenger å vite for å få det til å fungere,» forklarer paret i Paris-Normandie.

Raskt merker arbeiderne at det er lekkasjer og taket må også legges om. Tilleggskontrakten går ut i september. Den totale regningen? Et hull og en betongplate i hagen til Eleonore og Anthony for 78 055 euro. Fordi Phoenix har vært i tvangslikvidasjon siden slutten av juni.

Paret har allerede betalt 46.000 euro av et totalbudsjett på 78.055 euro. Vi har et bidrag på 20.000 euro og en låneavtale på 59.000 euro. Et beløp de aldri vil se igjen. Spesielt siden alt ble bestemt innen en uke. Vi betalte 30 % av forlengelsesbeløpet. »

Felles aksjon

E-posten til paret nevnte «usikrede lån rentefrie muligheter». [les clients et les fournisseurs] Dessverre er det svært få. Prioriterte långivere er ansatte og Govt. «Det gir lite håp for par som nå er i en vanskelig økonomisk situasjon:» Vi betaler tilbake lånet vårt i vinden, vårt bidrag er tapt. »

Et gruppesøksmål ble igangsatt av en annen skadet kunde. – Målet er å samle inn penger. » Bør ledere holdes ansvarlige? Er konkurs en forbrytelse? «Det er mange veier å utforske,» forsikrer Eva Niang, grunnlegger av denne samarbeidsbevegelsen.

Eleonore og Anthony Le Pervet måtte imidlertid utføre presserende takarbeid. «Men du må finne noen som skal jobbe med en metallramme. Og fra det som ble gjort i fjor, har prisen gått opp. Vi ønsker å gjøre ferdig tilbygget, selv om det monteres senere. Men vi er ikke sikre på at vi» Vi kan gjøre alt vi vil. Dessverre er det noe usikkerhet som kommer til å være der en stund.