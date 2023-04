De Bruyne, Gunners-morder – Premier League – J33 – Manchester City-Arsenal (4-1)

Det er som en finale. Den som skal vinne kan ta sin skjebne i egne hender, kanskje bestemme skjebnen til mesterskapet. På gresset på Etihad Stadium denne onsdagen er det endelig bare ett lag – Manchester City – som har vist klare ideer, mens det andre, Arsenal, har brukt kvelden som en boksesekk. I den mancuniske euforien skilte én mann seg ut: Kevin De Bruyne. I alle gode trekk ble belgieren kuttet av på alle mulige måter Kannadas, Finner ingen løsning for å stoppe det. Dobbelscorer og master of the Stones rekord, KTB leverte en av sine beste kamper for sesongen på tid, mens Erling Holland var frustrert i lange perioder foran Aaron Ramsdales bur.

Omvendte roller med Holland

Det tok ikke lang tid før showet startet: Syv minutter senere fant nordmannen den første pausen til sin playmaker, som skled mellom Artetas menn og trakk seg fra overflaten. På den annen side var Arsenal-keeperen ustoppelig, noe som skapte mer bekymring for Holland, som måtte vente til 94.e Minutt for å åpne disken. Før det hadde KTP tid til å legge en millimeter av ballen på hodeskallen til John Stones for pausemålet og åpne bena igjen mot en hjelpeløs Rob Holding for å score en dobbel i andre omgang. Den rødhårede Mancunian virket innstilt på å forsvare hver ball han rørte KannadasWilliam Saliba ble mer påvirket enn noen gang av å ikke være med i lagoppstillingen deres og slutte seg til opposisjonens ledende målscorer.

«Det er veldig naturlig, faktisk, når jeg tenker på meg selv, tenker jeg på hva lagkameraten min vil. Å spille med Erling er annerledes enn å spille med Raheem Sterling eller Julian Alvarez. Han er en solid, sterk spiller som liker å okkupere plass. Hvordan han spiller Hvis han vil, vil jeg prøve å komme overens med ham også» sa han., etter et segment på mikrofonen til Canal +, sa De Bruyne om opptredenen hans med Holland, dobbeltpasser denne onsdagen. KDBs scoring var imidlertid forutsigbar: Med sine to mål på kvelden har han nå åtte mål på elleve kamper mot Arsenal. Utseendet av styrke og ro på samme tid var ganske slående, og Etihad unnlot ikke å gi sin leder en stående applaus da den dro.

Momentum i Citys favør?

Så Belgias enorme effektivitet tillater det Innbyggere Med to kamper igjen er Arsenal to kort unna å komme tilbake. Med andre ord: Guardiolas tropper har entydig forseglet fremtiden sin i ligaen. Uten feiltrinn er det vanskelig å forestille seg deres nåværende form, Mancunians kunne finne en trone som har unngått dem i flere måneder.

Mens De Bruyne foretrekker å være mer forsiktig for nå, ser det ut til at inspirasjonen har byttet side: «Vi vet at det er en stor kamp i dag. Det viktigste er å spille bra og vinne. Jeg vet at alle vil si nå at City kommer til å vinne, men det er ikke så lett. Vi har fortsatt syv kamper og vi må spille mot Madrid før vi utfordrer Chelsea. Vi må spille og vi må være klare til søndag. Jeg vet at det er litt klisjé, men det er sannheten. Planen er veldig vanskelig å tenke på hva som vil skje om noen uker.» Selv med en KDB i denne posisjonen er det vanskelig å se hvordan Manchester City ikke kan vinne alt på slutten av sesongen, men det er ikke snakk om å løfte.

Manchester City-Arsenal spådommer