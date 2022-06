De Bruyne, Hazard og Lukaku marsjerte fra begynnelsen: Mulige sanger før sammenstøtet mellom Belgia og Nederland (direkte kl. 21.00)

La oss gå maraton i juni! The Devils starter den første av fire kamper de må spille for League of Nations denne fredag ​​kveld. På menyen: den tøffeste fienden i gruppe A4. I hvert fall på papiret. I en annen kamp har Polen allerede tatt ledelsen med seier på hjemmebane mot Wales.

Så sjokket mot Nederland lover å bli spennende. Dobbelt så stor utfordring for Devils: forberede seg til verdensmesterskapet i Qatar og spille i denne turneringen. For å gjøre dette, vil Roberto Martinez definitivt sende vekt. Alle de tre angrepsstjernene våre må kobles sammen Kevin de Bruyne – Eden Hazard – Romelu Lukaku. Det har ikke skjedd siden 7. oktober og Belgias smertefulle nederlag mot Frankrike i semifinalen i forrige utgave. De vil imidlertid ikke spille sammen i 90 minutter.

Vår fjerde stjerne, Thibaut Courtois, har allerede dratt på ferie. Mulighet for Simon Mignolet å starte sesongen i Brooks etter hans blendende avslutning. For resten forventes det svært få overraskelser. Carasco ventes på venstresiden, mens Costagne i bedre form vil være gunstigere enn Munier på den andre siden.

På siden av Louis van Gaal må vi også omstille hans konsekvente lag for sjokket til naboene. Van Dijk, De Zhang og Dibe er ryggraden i lagoppstillingen.

Mulige kombinasjoner:

Belgia: Mignolet – Alterworld – Poyota – Vertonghen – Costagne – Witzel – Tilemans – Carrasco – de Bruyne – Lukaku – Eden Hazard

Nederland: Flecken – de Lict – Van Dijk – Blind – Dumfries – Coopmainers – Perquis – de Jong – Malaysia – Bergwign – Debe

Følg vår direktekommentar klokken 20.45.