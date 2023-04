De bryter seg inn i en minibank og stjeler… €100 000!

Det var et ran i nærheten av Toulouse som passet til en Hollywood-film. Ved hjelp av en datamaskin kunne enkeltpersoner hacke en minibank. Denne smarte ordren fra forhandleren tillot dem å distribuere den til hundrevis av andre for å slippe unna med å plyndre 100 000 euro.

I følge våre franske kolleger fra La Dépêche vil et kjøretøy fra natt til lørdag 22. april til søndag 23. april stå parkert på parkeringsplassen som er reservert for butikkene og plassert i nærheten av distributøren. Så gikk to personer ut av bilen for å gå til miniautomaten. Ute av syne kuttet de av fronten på minibanken før de plugger inn kablene for å koble den til enheten. Hackerne var i stand til å spytte ut enheten som ga dem hundrevis av billetter. Samlet skade er estimert til 60 000 til 100 000 €. Uforskrekket flyktet hackerne smart.

Dette er ikke første gang denne typen prosedyrer brukes i Frankrike, og det er andre gang på en måned at det har skjedd i Toulouse-regionen. Tidligere i april ble en distributør lokalisert i Labege hacket av samme operasjon. I februar 2022, kort tid etter at denne nye teknikken kjent som jackpotting ankom Frankrike, ble fire eksperter arrestert i Lyon. De stolte på kunnskapen til en russisk hacker for å bryte seg inn i minibanksystemet.