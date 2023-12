De Croo ber nasjonalbanken midlertidig forlenge Pierre Wunschs mandat

Den føderale regjeringen ber nasjonalbanken (BNB) midlertidig beholde Pierre Wunsch i sin stilling som guvernør. Statsminister Alexander De Croo sendte et offisielt brev om dette til nasjonalbanken, skrev avisen De Tij søndag. Informasjonen ble bekreftet i offentlige avdelinger.

Pierre Wunschs periode går ut 1. januar. Regjeringspartnerne har ennå ikke blitt enige om en forlengelse, som truer med å forlate BNB uten en sentralbanksjef.

Pierre Wunschs nye mandat burde vært en formalitetMen under det siste møtet før juleferien klarte ikke regjeringslederne å bli enige om en rekke filer, noe som også hindret forlengelsen av nasjonalbanksjefens periode.

Fraværet av vedtak på dette punktet skaper et visst antall rettsusikkerheter. Derfor er sentralbanksjefen medlem av ECBs styrende råd i sin personlige egenskap og kan derfor ikke bare erstattes av en annen person som representerer ECB.

Christine Lagarde, president i Den europeiske sentralbanken, ville ha akseptert overgangsordningen, forutsatt at Pierre Funche får en ny periode så raskt som mulig etter ferien. Denne overgangsordningen består i at statsministeren og finansministeren sender et formelt brev til Frankrikes nasjonalbank og ber den beholde Pierre Wunsch i vervet.Unntaksvis«og for»kort periode«For å sikre kontinuitet.