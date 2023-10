De dårlige nyhetene: bpost planlegger å belaste tilleggskostnader for pakker levert i løpet av årsavslutningen

Det nærmer seg slutten av årets ferier sakte men sikkert. Noen tenker allerede på å kjøpe gaver – nå er det et godt tidspunkt å benytte seg av attraktive priser på enkelte produkter – og andre tenker på å sette opp julepynten.

Som hvert år vil det være millioner av gaver som går gjennom postsorteringssentre. Kjøp på nett fortsetter å øke år etter år, og bpost forbereder allerede teamene sine til å håndtere denne toppperioden.

Men i en pressemelding sendt for noen dager siden som kunngjorde prisen som gjelder fra 1. januar 2024 for frimerkene, ble et lite avsnitt viet serviceinformasjon knyttet til pakker for slutten av året:

«Årssluttperioden, mellom Black Friday og juledag, er en veldig aktiv periode i sorteringssentre, på veiene (logistikk), i postnettverket (postkontorer, poststeder, innsamlinger, pakkeforhandlere, etc.) og distribusjon. For å kompensere for de overskytende kostnadene som genereres i denne perioden og for å oppmuntre til bestilling av ordre utenom denne perioden, vil et tilleggsgebyr på 1 EUR per pakke bli belastet alle kunder som sender pakker i høysesongen. Slutten av året (mellom Black Friday og jul).«

Vi snakker altså om perioden fra 24. november til 25. desember. Så her er en ny grunn til å tenke på julegavene dine hvis du skal levere. Det er også en mulighet til å tenke nytt om kjøp i for eksempel tradisjonelle butikker.

Og prisen på frimerker da? «I januar 2024 vil portoprisen for en samlet vare som sendes til Europa stige til €2,66 for et kjøp av minst 5 frimerker og til €2,78 for ett enkelt kjøp. For varer sendt utenfor Europa vil den internasjonale prisen være €2,88 av 5 frimerker og €3 per enhet.«, erklærer bpost.

