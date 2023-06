De dekker hus og veier: Millioner av gresshopper invaderer en liten by i Amerika

Millioner av mormongresshopper har invadert en liten by i den amerikanske delstaten Nevada, blokkert hjem og veier og gjort det vanskelig å komme til sykehuset.

«Å krype over hele veien, det gir deg gåsehud. Det er så ekkelt», sa Stephanie Garrett, en annen beboer.

— Vi måtte sende folk ut med løvblåser og koster for å få pasientene til sykehuset.Steve Burroughs fra Northeastern Nevada Regional Hospital forklarte til den lokale stasjonen KSL TV. — På et tidspunkt måtte en traktor gjøres om til en snøplog for å dytte gresshoppene.

Jeff Knight, en entomolog ved Nevada Department of Agriculture, sa at slike gresshoppersvermer ikke er unike for regionen, men er ganske enkelt synlige når skogområder blir inntrengt av mennesker.

Til fortvilelse for folket i Elko er det få alternativer for å bli kvitt slike horder.