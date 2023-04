De fantastiske ordene til Yann Le Cun, leder for AI hos Meta, om ChatGPT

Den franske forskeren emeritus Yann Le Cun er et bind innen teknologiske innovasjoner. Mannen var lidenskapelig opptatt av kunstig intelligens (AI), og var gjest på Frankrike Inter Denne onsdag morgen. På spørsmål om ChatGPT-verktøyet, erklærte forskeren at han ikke anså det som et eksepsjonelt fremskritt.

Han regnes som en av grunnleggerne til Dyp læring (Deep Automatic Learning for Artificial Intelligence Machines), 12. april utfordret Yann Le Cun mer enn én ved å bedømme ChatGTP-samtaleverktøyetVeldig bra sammen, men med tanke på grunnleggende vitenskap og teknologi er det ikke revolusjonerende i det hele tatt«. «Store farer for menneskeheten»: Mellom okklusjon og sikkerhet skaper ChatGPTs tsunami bølger Og revolusjonerende ideer, denne 63 år gamle franskmannen hadde få. Han ble uteksaminert i elektroteknikk fra ESIEE Paris (Higher School of Electrotechnical and Electronic Engineers) i 1983, og tok deretter en doktorgrad i informatikk før han reiste til USA. Der ble han professor ved New York University. Samtidig jobber han videre med mange innovative teknologier, inkl Dyp læring, med forskerne Jeffrey Hinton og Yoshua Bengio, også lidenskapelig opptatt av emnet. Imidlertid har denne interessen for kunstige nevrale nettverk ikke alltid vært enstemmig, siden den ikke er godt sett av en stor del av det vitenskapelige miljøet. Med to av assistentene sine er Yann Le Cun en av de sjeldne personene som har vært trofast mot denne teknologien. Elon Musk, Yoshua Bengio, Steve Wozniak … Hundrevis av eksperter ringer for å holde seg unna gigantiske AI-eksperimenter Stahet vil lønne seg til slutt. Faktisk vil Mark Zuckerberg invitere forskeren til å bli med på meta-eventyret i 2012. Der blir han direktør for forskning innen kunstig intelligens, og lanserer Forskning om kunstig intelligens på Facebook (FAIR) som regisserer. Under hans ledelse vil prosjektgrenen flyttes til Paris og vil fokusere spesielt på gjenkjenning av bilder og videoer av kunstig intelligens. Noen år senere, i 2016, vil forskeren bli inkludert i magasinet Technology Magazines 100 Global Influencers-liste Kablet. Han ble også tildelt Turing-prisen (tilsvarer Nobelprisen for informatikk) i 2018, sammen med Hinton og Bengio. I denne sammenhengen vil det berømte ChatGPT-programmet bli lansert i november 2022. Hvor Bill Gates snakker om "Den største teknologiske revolusjonen siden 1980-talletSå verden ser ikke noe nytt. Denne torsdagen 12. april, hevder han, er fortsatt på eteren. Frankrike Intersom det allerede erMulighetene vi ser dukke opp i disse systemene er ganske overraskende, men ikke avslørt av ChatGPT«. «ChatGPT er en historieforteller som alltid svarer selv når han ikke vet»