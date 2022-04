De finner beinet til en dinosaur som ble drept for 66 millioner år siden

Det er enestående: I USA, i Tanis, Nord-Dakota, er de første fossiliserte restene av en dinosaur drept av asteroiden som traff jorden for 66 millioner år siden funnet. Ifølge paleontologer sitert av BBC, dette er et ben av Thescelosaurus, en liten planteeter. Etterforskere skal også ha funnet et fragment av romsteinen som drepte den ved siden av ham, noe som tyder på at skapningen ble «begravet på nedslagsdagen.»

«Det er det mest utrolige objektet vi kan forestille oss her, det beste scenariet, den ene tingen vi alltid har ønsket å finne på dette stedet, og nå har vi det,» sa University of Manchester-forsker Robert DePalma, leder for etterforskning. .