De finner gru i garasjen…

En kvinne var bekymret for en sterk lukt som kom fra bunnen av hagen hennes. Hun var tusen mil unna å forestille seg hva den skjulte.

Fredag ​​kveld tålte Virginie * ikke lenger lukten som kom fra bunnen av hagen hennes. En innbygger i rue Ernest-Renan i Leuven, Frankrike, i enden av hagen sin følte «sterke lukter» nær ved å «råtne». Som forklart, møtt med denne uakseptable situasjonen Fremtiden til ArtoisHun bestemmer seg for å ringe brannvesenet.

De er direkte interessert i stengte garasjer på gata. Dessverre ble frykten deres raskt bekreftet. Ved å åpne en av dem fant brannmennene en kropp i nedbrutt tilstand. Han kunne ikke identifiseres, og kunne identifiseres gjennom identifikasjonsdokumenter: han var 65 år gammel.

Etter det kom ingen familiemedlemmer frem for å spørre politiet. Liket er ført til Institutt for rettsmedisin (IML) for obduksjon, som vil tillate oss å lære mer om omstendighetene rundt denne mannens død.

* Fornavn er antatt