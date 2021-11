De fleste Carrefour Mustadaq-butikker stengte i dag: arbeidere streiker

Halvparten av alle Carrefour-butikker er stengt på fredager. Arbeidere er i streik etter at diskusjoner med ledelsen mislykkes. De fordømmer spesielt overdreven arbeidsmengde, prekære kontrakter og utrent personale og dårlig arbeidsorganisering. “Ledelsens forslag var ikke nok, og arbeiderne i dag er i en blindvei”, henvist til Evelyne Zabus, permanent CNE (National Center for Personnel).

For fagorganiserte ligger problemet i den hyppige bruken av prekære kontrakter, som midlertidig arbeid og studentjobber. Disse personene holder seg lite og får derfor ikke opplæring, noe som fører til økt arbeidsbelastning for ansatte som ansettes i lengre perioder, beklager fagforeningen. “Arbeidere går ikke lenger forbi, de ser en annen person komme hver dag. “Andre punkter med misnøye inkluderer også arbeidsorganisering og opplæring av ansatte. Evelyn Zippos kritiserer også ledelsen for ikke å forutse slutten på årsavslutningsferien.

Totalt ble 42 butikker stengt i morges klokken 08.00, av totalt 87 butikker (51 drevet av Tadaq og 36 franchisetakere). Alle regioner er involvert.

Vår journalist Aurélie Henneton som tidligere bodde fra Charleroi er identifisert på RTLINFO 13H “at det ble gitt varsel om streik, fristen var 30. november, og at bevegelsen startet uten opphold, da varselet ble akseptert.”

“Denne streiken sørger for stenging av to dager i uken slik at dialogen forblir åpen. Men det er svært sannsynlig at denne bevegelsen vil fortsette neste uke.” Vår journalist setter.