De fleste løpene, de fleste wickets og poengtabellen frem til 16. september

Europamesterskapet i cricket i 2021 har nådd den avgjørende fasen av gruppe A -arbeidet. Ferierende vil følge kvalifiserings- og finalekampene fredag ​​17. september.

Spania toppet European Cricket Championship 2021 Group A poengbord med 11 poeng. De møter Belgia, som endte på andreplass med 10 poeng i kvalifisering 1.

Norge og Sverige scoret ni poeng hver i den første gruppespillet i ligaen. De vil krysse sverd mot hverandre i eliminatoren.

Luxembourg er eliminert fra Europamesterskapet i cricket i 2021. De klarer ikke å vinne i turneringen, og deres eneste poeng kommer fra en kamp som ble forlatt.

Her er stillingen til lagene i gruppe A etter den fjerde dagen i Europamesterskapet i cricket i 2021:

Poengtabell for European Cricket Championship Group A

European Cricket Championship 2021 Scoring and wicket taking schedules

De fleste løpene

European Cricket Championship 2021 toppscorer

Norske Khizer Ahmed fremsto som toppscorer etter den fjerde dagen i EM i cricket i 2021. Han brøt 168 poeng på åtte kamper, hvorav 45 var hans høyeste poengsum. Ahmed har et imponerende slaggjennomsnitt på 236,62 og treffer 11 firer og 15 seksere.

Svensken Rachel Khan ble nummer to på scoringslisten. Han har samlet 164 løp så langt, med 40 ubeseirede som hans beste innsats. Khans løp kom inn med en utmerket slagfrekvens på 202,46 og dekket med 10 firer og 16 landskamper.

Norges Raza Iqbal gikk til tredjeplass på listen over toppløpere for EM i cricket i 2021. Han scoret 156 poeng på syv runder, med en toppscore på 52. Iqbal registrerte løpene sine med et imponerende slaggjennomsnitt på 173,33, assistert av 16 grenser og ni seksere.

I tillegg til de tre nevnte spillerne, den svenske Sher Ali (135), Emel Zwak (108), spanjolen Hamza Selim (133), Owais Ahmed (128), Jacques Berman (113), norske Walid Ghouri (123) og belgieren Ali Reda. (121), Amid Rahimi (113) og Saber Zakhil (107) er toppscorerne fra hvert lag.

De fleste wickets

European Cricket Championship 2021 De høyeste wicket -takerne

Svensken Azzam Khalil, med 12 skalper til navnet sitt, sementerte sin posisjon som den høyeste wicket -fangeren etter den fjerde dagen i EM i cricket i 2021. Han scoret turneringens beste periode (4/10) og har en akseptabel økonomi på 9.30.

Norges Vinay Ravi, som slo ni wickets, ble nummer to på lister som tok wicket. Han har 2/7 som sin beste innsats og har en grei økonomi på 8,63.

Spanjolen Kuldeep Lal er blant tre spillere som har tatt åtte wickets hver i EM i 2021 så langt. Lal, som scoret 3/6 som sin beste utøver, er plassert over andre bowlere på grunn av sin bedre økonomi på 9,08.

Andre enn Khalil, Rafi og Lal, spanjolen Thomas Fine (8), Dhul-Qarnayn Haider (7) og Atif Mahmoud (7), nordmannen Hayatullah Niazi (8) og Prithvi Bhart (7), belgiske Shagari Safat (7) ), og svenske Khaled. Ascetics (6) er de mest suksessrike bowlerne på lagene sine.