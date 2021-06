De forente arabiske emirater ønsker å oppnå et netto nullmål innen 2050 blant de store oljelandene النفطية

De forente arabiske emirater kan bli det første landet blant organisasjonen for oljeeksporterende land (OPEC) som setter et netto-nullmål, et grep som vil tilfredsstille vestlige nasjoner til å presse for sterkere klimaforpliktelser, men som ikke krever salg av mindre olje.

Landet vurderer et mål for 2050 for å tilpasse seg et globalt press for å forhindre at temperaturen stiger mer enn 1,5 grader Celsius over førindustrielle nivåer, ifølge folk som er kjent med diskusjonene. De ba om ikke å bli navngitt fordi samtalene er private og pågående. Folk sa at målet var å avgi en erklæring før FNs klimatoppmøte i Glasgow i november.

Hvis De forente arabiske emirater bestemmer seg for 2050-målet, vil det være det første store petroleumslandet som setter et så ambisiøst klimamål. Utslipp fra forbrenning av fossilt brensel etter at de er sendt til utlandet er ikke inkludert i slike landsomfattende mål, noe som betyr at De forente arabiske emirater teknisk sett kan nå netto null mens de fortsetter med planene om å investere milliarder i oljeutvinning.

Oljeeksport startet fra regionen som ble De forente arabiske emirater på 1960-tallet, og økende inntekter har gjort landet til de rikeste i verden. Forbruket av fossile brensler og genereringen av klimagassutslipp steg hånd i hånd. Hjem til nesten 10 millioner mennesker produserte De forente arabiske emirater 190 millioner tonn karbondioksid i 2019, ifølge Global Carbon Project. Det har blant de høyeste utslippene per innbygger i verden, og overgår Australia og USA

UAEs nåværende langsiktige energiplan krever at bare halvparten av energikapasiteten skal være utslippsfri innen 2050, bestående av fornybare og kjernekraftige kilder. Den planlegger å dekke resten av energibehovet med gass og kull. Abu Dhabi National Oil Company, det statseide energigiganten, planlegger å øke produksjonskapasiteten fra litt over 4 millioner fat per dag til 5 millioner fat per dag i løpet av det neste tiåret.

Mens landet har diversifisert økonomien siden 1980-tallet, er fossile brensler fortsatt den største inntektskilden, og bidrar med omtrent 30 prosent til BNP. Imidlertid har nasjonen tatt skritt for å styrke sin grønne legitimasjon. Masdar, den fornybare energien i Abu Dhabis suverene formuefond på 240 milliarder dollar, ble opprettet på 2000-tallet for å bygge prosjekter med ren energi. Byen huser også hovedkvarteret til International Agency for Renewable Energy.

De forente arabiske emirater gir nå et bud på å være vertskap for FNs globale klimasamtaler i 2023. Det er mot Sør-Korea, som allerede har satt et nettomål på 2050.

Netto nullladning ledes av Sultan Ahmed Al Jaber, UAEs spesielle utsending for klimaendringer og industriminister og avansert teknologi. Han er også administrerende direktør i ADNOC og ledet tidligere Masdar. Al-Jabers biografi og nåværende stilling i regjeringen gjør ham til en innflytelsesrik person når det gjelder formulering av klimapolitikk, selv om den endelige avgjørelsen vil ligge hos de facto leder for De forente arabiske emirater og Abu Dhabi kronprins Mohammed bin Zayed.

Hana Al Hashemi, som leder Al Jabers kontor, sa i en samtale som ble arrangert av US-UAE Business Council på onsdag. “Jeg vil oppfordre deg til å holde kontakten,” sa hun.

UAE har vært et mål for USAs press for sterkere miljøforpliktelser. Det er blant de få landene som har vært vert for spesialklimautsending John Kerry to ganger siden han tiltrådte tidligere i år. Kerry sa at et av målene hans er å få andre land til å kutte utslipp raskere i løpet av det neste tiåret, for å sikre at verden holder seg på sporet for å nå netto null innen 2050.

Å sette et netto-nullmål kan øke presset på andre land i Midt-Østen om å gjøre det samme. Kerry uttrykte optimisme om at Saudi-Arabia vil godta et netto-utslippsmål innen 2050 etter å ha besøkt landet på sin siste tur til regionen.

Det er sjelden et oljeavhengig land setter dristige klimamål. Blant topprodusentene er det bare USA som har et nettomål på 2050. Russland har motstått kraftig press for å sette et mål. Selv et klimakunnskapsland som Norge, som har omfavnet elbiler, har ennå ikke klart forpliktet seg til å treffe netto null.

Selv om alle land forplikter seg til å bli kvitt nullutslipp, vil sannsynligvis olje ha en fremtid utover 2050. Det internasjonale energibyråets veikart viser at verden forbruker opptil 24 millioner fat per dag innen midten av århundret, sammenlignet med 100 millioner fat pr. dag brukt i 2019. Utslipp fra fossilt brensel, som for det meste vil bli brent av fly og skip, må fjernes fra luften ved å plante trær eller bruke ny teknologi.