De foreslåtte Lakeside Norway 4-sesongaktivitetene vil bringe til underholdningsområdet

NORGE – En lokal forretningsmann og landskapsarkitekt har lagt fram planer om å redesigne plasseringen av et tidligere maisbehandlingsanlegg på Lake Pennsylvania til fire sesongbaserte lekeplasser, rekreasjons- og utendørs lekeplasser.

Kjente som Lakeside Norway, ligger det 6,64 mål store området på 61 Lake Road og Lake 0 Roads, Routes 117 og 118. Det var en gang hjemmet til CB Cummings Mill og Norwegian Baking Co., og ligger 400 meter foran Lake Pennacivassi på østbredden. Det er syv bygninger på eiendommen innenfor Downtown Gateway-området.

Programmer for live musikk, festivaler, utendørsfilmer og underholdningsarrangementer som live drama, komedie, møtes og hilser, pedagogiske aktiviteter og fire sesongers friluftsliv som kajakkpadling og skøyter. Norway Brewing Co. Bryggefunksjonen vil flytte til maisbutikklageret på stedet, og åpne et lite smaksrom på stedet.

Lakeside Norway tilbyr et sted for bryllup og andre arrangementer.

Jason Shears, eier av Pleasant Hill Property Services, en boutique landskapsarkitektvirksomhet, leder gruppen av lokale investorer som kjøpte eiendommen. Eiendomseiergruppen, Left Turn Enterprises, ble grunnlagt av Shears, som også er direktør for drift og forretningsutvikling i Lakeside Norway. Hans partnere inkluderer Charles Melhaus fra Norwegian Brewing Co; Von Clark, medeier av Mount. Abrams Sky Area; Og Colin og Melissa Ulan, flyttet til Norge for to år siden. Colin er Senior Engineering Director hos Alarm.com og Melissa er Senior Manager for Ropes & Gray Companies i Boston.

Amy Bell-Sekel, en landskapsarkitekt fra Sebago Techniques i South Portland, representerte gruppen og presenterte en foreløpig plan for Lakeside Norway for Planstyret i forrige måned.

“Det kan måles på nytt, men vi vil presentere det vi anser som muligheter,” sa Sekel til prosjektgruppen.

Det planlegger å utvikle 4 av de 6,64 målene og legge til 67 parkeringsplasser for kjøretøy og busser til totalt 114 seter. Parkering bør være minst 50 meter fra stranden. Inngangen og utgangen til Lake Road vil bli rehabilitert og vil kreve tillatelse fra Maine Department of Transportation. Et kjørefelt på den tidligere adkomstveien vil føre til byen for fotgjengere og motorsyklister.

For å adressere stormvann og fosforstrømning, må teamet sende inn plasseringen av utviklingen til Maine Environmental Protection Agency. Metoder som forventes å brukes inkluderer plenbed, gjennomtrengelige utleggere, biofiltreringssystemer og dryppmarginfiltre.

Den nye parkeringsplassen blir koblet til direkte vann i øvre og nedre dekk for dobbel filtrering.

Nettstedoppdateringer er avhengige av Sebago Techniques design- og ingeniørkompetanse for å utnytte beste praksis for erosjonskontroll, kystens bærekraft og grønn infrastruktur.

Investorers høye mål inkluderer eventyr- og adaptiv racing, vann- og vinteraktiviteter, sykling, live underholdning og festivaler. De håper å samarbeide med mange selskaper for å bringe forskjellige aktiviteter og underholdningsmuligheter.

Sekel fortalte prosjektgruppen at han ville komme tilbake med en mer detaljert plan når godkjenningen og stedplanleggingen var fullført.

