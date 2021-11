“De forlot EU, de må styre grensene sine.”

EUs visepresident Margaritas Shinas sa lørdag at Storbritannia var ansvarlig for å løse problemer knyttet til immigrasjon fra EU. “Storbritannia har forlatt EU” og som et resultat “må nå bestemme hvordan grensekontrollen skal reguleres,” sa Margaritas Shinas til journalister på den greske øya Kos.

“Hvis jeg husker rett, var hovedsloganet for folkeavstemningskampanjen (om Brexit) “Vi gjenvinner kontrollen”, sa Margaritas Shinas, koordinator for den nye konvensjonen om migrasjon og asyl. “Når Storbritannia gjenvinner kontrollen, er det opp til britene å finne en måte å implementere kontrollen de har tatt,” sa han.

Migrantkrisen eskalerte dramatisk etter at en båt sank i Den engelske kanal onsdag og drepte 27 migranter. Spenningen mellom Frankrike og Storbritannia har eskalert etter et brev fra Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter som ber om tilbaketrekking av immigranter til Storbritannia.

I Boris Johnsons brev Emmanuel Macron: “Når de ikke er seriøse, kommuniserer jeg ikke via tweet.” pic.twitter.com/2rkDtSiCRe – BFMTV (FBFMTV) 26. november 2021

(Essential / AFP)