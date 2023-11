De første anmeldelsene er gode! Den animerte serien Scott Pilgrim er endelig tilgjengelig på Netflix, og den er virkelig verdt en omvei.

Scott Pilgrim-serien er født ut av Brian O’Malleys tegneserier, og har sett litt av hvert. Karakterenes eventyr ble kult og førte snart til en filmatisering, som ikke fungerte før den ble en tilpasning. Etter 13 år er Scott Pilgrim tilbake på Netflix, og tilsynelatende går det bra.

Scott Pilgrim: A Confused Journey But Cult Licensing Status

Utgitt av Oni Press og Milady mellom 2004 og 2010, tegneseriene Scott pilegrimsreise De har fått kraften til tilbedelse. Den følger eventyrene til en 23 år gammel kanadier som spiller bass i et lite band mens han venter på å finne en jobb han egentlig ikke ser etter. En dag møter han en viss Ramona og blir øyeblikkelig forelsket i henne. Dessverre for ham, Kan ikke gå ut med ham knuse Etter å ha beseiret syv av Ramonas tidligere spillere, ble vist å være ond. Fra og med 2005 vant O’Malley Doug Wright-prisen for beste nye talent og ble nominert til tre Harvey-priser.

Veldig raskt ble tegneserien en hit Det satte Scott Pilgrim på Hollywoods radar, som regisserte Edgar WrightSom du sikkert vet siden du deltok i Cornetto-trilogien (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The Last Pub Before the End of the World) med Simon Beck og Nick Frost. Ser deg der Michael Cera som Scott, Mary Elizabeth Winstead som RamonaEllen Wong, Mark Webber, Alison Pill, Alan Kendrick eller til og med Brie Larson og Chris Evans. Utgitt i 2010, floppet filmen på billettkontoret Bare 48 millioner dollar har blitt tatt ut av et budsjett på 60 millioner dollarBortsett fra markedsføring. Men over tid gjenvant filmen sin popularitet og ble en kultstatus og regnes i dag som et ufullstendig, men veldig interessant verk å se. Sammen med filmen ble det sendt en kort animasjonsserie, og spill utviklet av Ubisoft Montreal har blitt publisert.

Scott Pilgrim tar av, og gode anmeldelser!

Akkurat da vi trodde at franchisen var rett rundt hjørnet, er det nå 2022, kunngjør The Hollywood Reporter En ny animasjonsserie er under produksjon for Netflix. Så ble alt overlevert til Science Charu Studios (Star Wars Visions, Super Shiro) regissert av Masaaki Yuasa. En annen kunngjøring er at den engelske dubbingen vil bli levert av skuespillerne til filmen, noe som vil glede fansen. Den animerte serien Scott Pilgrim Takes Flight, som har som mål å kombinere de ulike tilpasningene til en sammenhengende helhet, kom på Netflix fredag ​​17. november. Blandet med tålmodighet og bekymring, men den første tilbakemeldingen er intet mindre enn flott!

Hos IGN snakker vi for eksempel om den «fantastiske gjenfødelsen av tegneserier» som ikke spiller inn i nostalgi. På Guardian-siden, mens vi er i Collider, snakker vi om «en ny retning som tilbyr et spennende blikk på universet», en samling som er verdsatt «hovedsakelig på grunn av dens estetikk og animasjon». Siden er imidlertid mindre pålitelig mot slutten. På Metacritic har serien for øyeblikket en poengsum på 81/100, og bemerker at anmeldelser hovedsakelig er fra nordamerikanske medier. Uansett hva det var, virket det som om Scott forsikret henne om at Pilgrim ikke hadde fått det siste ordet.