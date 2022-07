de første bildene åpner en ny æra innen astronomi

Fra dem stjernetåkeren gruppe av galakseren eksoplaneten klynge av galakser og et dypt felt er derfor de første bildene og spektral av James Webb-romteleskopet som har blitt introdusert og starter vitenskapelige operasjoner. Denne nye æraen som begynner å gry for astronomi har blitt enstemmig ønsket velkommen av det vitenskapelige samfunnet, som forventer betydelige fremskritt på mange felt.

James-Webb er resultatet av et internasjonalt partnerskap mellom GRYTEESA og den kanadiske romfartsorganisasjonen (CSA). » Disse første bildene og spektrene fra Webb er en flott feiring av det internasjonale samarbeidet som gjorde dette ambisiøse oppdraget mulig.sa Josef Aschbacher, ESAs generaldirektør. Jeg vil takke alle som var involvert i å få dette praktfulle teleskopet i gang og publisere disse utrolige første Webb-bildene – de gjorde denne historiske dagen til en realitet. I tillegg til lanseringstjenester, bidro ESA til to av de fire vitenskapelige instrumentene ( NIRSpec og den optiske sammenstillingen av Miri-instrumentet), og sørger for nødvendig personell for misjonsoperasjoner til en total kostnad på 700 millioner euro. I bytte for denne investeringen er Europa garantert minimum 15 % av observasjonstiden, men for den første observasjonssyklusen, på grunn av kvaliteten på observasjonsforespørslene fra astronomer Europeere, andelen tildelt europeiske forskere er rundt 30 %.

SMACS 0723 dypfelt til kanten av universet

Det første bildet som blir utgitt er dypfeltet SMACS 0723, hvis nære observasjon forteller en historie omUnivers i alle aldre, fra 13,8 milliarder år siden. Dette dype feltet bruker gravitasjonslinse av en galaksehop for å avsløre noen av de fjerneste galaksene som noen gang er oppdaget. Med en eksponeringstid på bare 12,5 timer, skraper dette bildet bare overflaten av Webbs evner til å studere dype felt. Noen av objektene som er synlige på dette bildet er mer enn 13 milliarder år gamle, bekreftet Pierre Ferruit, ESAs JWST-programleder. De ble dannet bare noen få hundre millioner år etter det store smellet. Rask lesing av dataene fra dette bildet lar oss ikke datere med sikkerhet objekter dannet bare noen få hundre millioner år etter Big Bang. En dypere analyse av bildet er nødvendig for å ha en nøyaktig datering. I løpet av de kommende månedene vil det bli produsert andre dype felt, med lengre eksponeringstider, noen av dem identiske medHubble og alt tyder på at James-Webb vil oppdage galakser som bare er hundre millioner år gamle.

En planetarisk tåke i nabolaget vårt

Fra fødselen til døden av en planetarisk tåke kan James-Webb utforske støvet og gass siden stjerner aldring som en dag kan bli en ny stjerne eller planet. Det er verdt å huske at instrumentene NIRCam og Miri utfyller hverandre veldig godt. Førstnevnte vil gi bilder med et meget godt detaljnivå og veldig fin gjengivelse. Den er veldig egnet for å observere varme objekter som galakser. Tvert imot, du vil se støvet mindre godt, kaldere. Når det gjelder Miri, er hovedinteressen hennes at stjernene i synsfeltet hennes har en tendens til å forsvinne. Derfor er dette instrumentet veldig nyttig for å observere veldig kalde gjenstander, inkludert støv, og finne lys galakser som er så gamle at de ikke lenger sender ut i det synlige.

Et spekter som endrer æraen for planetarisk spektroskopi

James-Webb oppdaget vannmolekyler på en eksoplanet som åpenbart ikke er en anelse om utenomjordisk liv. Interessen til dette spekteret er å demonstrere mye av de bemerkelsesverdige egenskapene til instrumentet. NIRISS. Bemerkelsesverdig fordi det er spekteret iinfrarød av en eksoplanet den mest detaljerte noensinne samlet, det første spekteret som inkluderer bølgelengder mer enn 1,6 mikron i en Vedtak og presisjon, og den første som dekker hele bølgelengdeområdet fra 0,6 mikron (synlig rødt lys) til 2,8 mikron (nær infrarødt) i et enkelt skudd.

James-Webb skal nå studere hundrevis av andre systemer for å finne ut hva de andre er laget av. atmosfærer planetarisk. Blant observasjonskampanjene som allerede er godkjent, er den detaljerte karakteriseringen av store organiske molekyler i Oriontåkenatmosfæren av brune dverger og observasjon av flere planetsystemer, inkludert Trappist-1b. den lille Trappiststjerne-1på 40 Lysår av oss har den særegenheten at den har et fascinerende planetsystem: syv planeter som ligner på jorden, hvorav tre har baner inkludert blant de av Venus og mars.

Stjernedannelse, et sterkt James-Webb-tema

Stjerner driver fra og bidrar med enorme mengder gass og støv, som virvler rundt galakser. Støv utvikler seg over tid, og Webb kan studere nærliggende dynamisk samvirkende galakser for å se støv i aksjon. Nå kan forskere skimte, i enestående detalj, hvordan samvirkende galakser utløser stjernedannelse i hverandre og hvordan gassen i disse galaksene påvirkes. For å få en nøyaktig ide om ytelsen til James-Webb, last ned bildene fra European Space Agencys JWST-side ved å klikke på her og vandre rundt i bildet.

Komplementariteten til instrumenter, en av styrkene til James-Webb

Ved å se på denne stjernedannende regionen og andre lignende, kan forskere, takket være James-Webb, se nydannede stjerner og studere gassen og støvet som dannet dem.

Det nederste bildet er en kompositt laget av bilder hentet av Near Infrared Instruments (NIRCam) og Mid Infrared Instrument (Miri). Ved å slå sammen dataene fra de to instrumentene avsløres detaljene.

Å sammenligne James-Webb-bilder med Hubble er ikke så enkelt som det ser ut til

Sammenligning av James-Webb-bildene med de fra Hubble har fortsatt grenser fordi de to romobservatoriene ikke observerer på samme bølgelengder og ikke bruker de samme bølgelengdene. farger. Dette forklarer hvorfor visse objekter er mer til stede i Webb-bildene, spesielt rødemitterende galakser, enn i Hubble-bildene.

Du bør også vite at fjernere galakser ikke er synlige for Hubble fordi de er rødforskyvet eller ligger bak i skyer veldig tett pulver. I tillegg kommer at Webbs følsomhet er slik at vi i alle bildene hans vil se bakgrunnsgalakser! Så du må være veldig forsiktig når du sammenligner dem.

