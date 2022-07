De første bildene fra James Webb-teleskopet innleder en ny æra av leting

Rundt 20 000 mennesker har jobbet med realiseringen over hele verden, noe som gjør det til et enormt internasjonalt samarbeid.

Forskere fra hele verden har reservert observasjonstid med James Webb, hvis plan for det første driftsåret allerede er nøye bestemt av et ekspertpanel og offentliggjort.

Jane Rigby fra Goddard Space Center sier at universet «har eksistert for alltid». «Vi måtte bygge et teleskop for å se hva som var der ute.»